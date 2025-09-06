ВСУ нанесли серию ударов по Луганску

Марочко: удары ВСУ по Луганску — проявление паники из-за неудач на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали склад в Луганске
ВСУ атаковали склад в Луганске Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по Луганску из-за неудач на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим про удары по Луганску, то здесь однозначно преследуются военно-политические цели, поскольку сейчас у Киева везде идут проигрыши на линии боевого соприкосновения», — заявил Марочко. Цитата по ТАСС.

По его словам, недавними атаками украинское командование стремилось повысить боевой дух своих военнослужащих. Также, как отметил Марочко, так ВСУ продемонстрировали наличие ресурсов для осуществления атак по гражданской инфраструктуре в тыловых районах республики.

Ранее в ночь с 4 на 5 сентября ВСУ осуществили серию атак с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Луганска. Целью удара стал склад горюче-смазочных материалов, расположенный на окраине города. Карта ударов БПЛА на 5 сентября — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по Луганску из-за неудач на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Если мы говорим про удары по Луганску, то здесь однозначно преследуются военно-политические цели, поскольку сейчас у Киева везде идут проигрыши на линии боевого соприкосновения», — заявил Марочко. Цитата по ТАСС. По его словам, недавними атаками украинское командование стремилось повысить боевой дух своих военнослужащих. Также, как отметил Марочко, так ВСУ продемонстрировали наличие ресурсов для осуществления атак по гражданской инфраструктуре в тыловых районах республики. Ранее в ночь с 4 на 5 сентября ВСУ осуществили серию атак с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Луганска. Целью удара стал склад горюче-смазочных материалов, расположенный на окраине города. Карта ударов БПЛА на 5 сентября — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...