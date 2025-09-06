Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по Луганску из-за неудач на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим про удары по Луганску, то здесь однозначно преследуются военно-политические цели, поскольку сейчас у Киева везде идут проигрыши на линии боевого соприкосновения», — заявил Марочко. Цитата по ТАСС.
По его словам, недавними атаками украинское командование стремилось повысить боевой дух своих военнослужащих. Также, как отметил Марочко, так ВСУ продемонстрировали наличие ресурсов для осуществления атак по гражданской инфраструктуре в тыловых районах республики.
Ранее в ночь с 4 на 5 сентября ВСУ осуществили серию атак с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Луганска. Целью удара стал склад горюче-смазочных материалов, расположенный на окраине города. Карта ударов БПЛА на 5 сентября — в материале URA.RU.
