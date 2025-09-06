Медведев поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму главе Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю предстоящей годовщины основания КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Глубоко символично, что СССР первым признал новое государство на Корейском полуострове», — говорится в письме Медведева. Он добавил, что с момента своего основания КНДР уверенно вошла в число сильных и суверенных государств. Он также выделил руководство Ким Чен Ына, благодаря которому республика демонстрирует стойкость перед внешними угрозами и вносит конструктивный вклад в обеспечение региональной безопасности.
Особый акцент в поздравлении был сделан на отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, основанных на традициях дружбы и добрососедства. Медведев выразил уверенность, что взаимодействие между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
