Против Каспарова* и Тютрина* возбудили уголовное дело после жалобы свердловского депутата

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против организаторов «Форума свободной России» (признан нежелательным в РФ) Гарри Каспарова и Ивана Тютрина (оба признаны в России иноагентами). Это случилось после жалобы депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских.
«Иноагентов, перечисленных в ответе, объединяет ненависть к России. Они — пособники киевского режима. Пытаются продлить агонию неонацистов, собирая для них средства. Врагам не будет пощады», — написал Альшевских в своем telegram-канале.
В своем обращении депутат указал, что «Форум свободной России» устраивал аукцион, где собирал деньги для россиян и белорусов, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В ответе от МВД России указано, что дело будут рассматривать по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
*Гарри Каспаров и Иван Тютрин признаны в РФ иностранными агентами
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