18 декабря 2023

Против Каспарова* и Тютрина* возбудили уголовное дело после жалобы свердловского депутата

Каспаров* и Тютрин* ответят за вовлечение детей в антиобщественные действия
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, альшевских андрей
Альшевских укзаал, что иноагенты собирали деньги на аукционе и привлекали туда детей Фото:

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против организаторов «Форума свободной России» (признан нежелательным в РФ) Гарри Каспарова и Ивана Тютрина (оба признаны в России иноагентами). Это случилось после жалобы депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских.

«Иноагентов, перечисленных в ответе, объединяет ненависть к России. Они — пособники киевского режима. Пытаются продлить агонию неонацистов, собирая для них средства. Врагам не будет пощады», — написал Альшевских в своем telegram-канале.

В своем обращении депутат указал, что «Форум свободной России» устраивал аукцион, где собирал деньги для россиян и белорусов, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В ответе от МВД России указано, что дело будут рассматривать по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

*Гарри Каспаров и Иван Тютрин признаны в РФ иностранными агентами

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против организаторов «Форума свободной России» (признан нежелательным в РФ) Гарри Каспарова и Ивана Тютрина (оба признаны в России иноагентами). Это случилось после жалобы депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. «Иноагентов, перечисленных в ответе, объединяет ненависть к России. Они — пособники киевского режима. Пытаются продлить агонию неонацистов, собирая для них средства. Врагам не будет пощады», — написал Альшевских в своем telegram-канале. В своем обращении депутат указал, что «Форум свободной России» устраивал аукцион, где собирал деньги для россиян и белорусов, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В ответе от МВД России указано, что дело будут рассматривать по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». *Гарри Каспаров и Иван Тютрин признаны в РФ иностранными агентами
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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