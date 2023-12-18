Против Каспарова* и Тютрина* возбудили уголовное дело после жалобы свердловского депутата

Каспаров* и Тютрин* ответят за вовлечение детей в антиобщественные действия

19 декабря 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Альшевских укзаал, что иноагенты собирали деньги на аукционе и привлекали туда детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против организаторов «Форума свободной России» (признан нежелательным в РФ) Гарри Каспарова и Ивана Тютрина (оба признаны в России иноагентами). Это случилось после жалобы депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. «Иноагентов, перечисленных в ответе, объединяет ненависть к России. Они — пособники киевского режима. Пытаются продлить агонию неонацистов, собирая для них средства. Врагам не будет пощады», — написал Альшевских в своем telegram-канале. В своем обращении депутат указал, что «Форум свободной России» устраивал аукцион, где собирал деньги для россиян и белорусов, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В ответе от МВД России указано, что дело будут рассматривать по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». *Гарри Каспаров и Иван Тютрин признаны в РФ иностранными агентами

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против организаторов «Форума свободной России» (признан нежелательным в РФ) Гарри Каспарова и Ивана Тютрина (оба признаны в России иноагентами). Это случилось после жалобы депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. «Иноагентов, перечисленных в ответе, объединяет ненависть к России. Они — пособники киевского режима. Пытаются продлить агонию неонацистов, собирая для них средства. Врагам не будет пощады», — написал Альшевских в своем telegram-канале. В своем обращении депутат указал, что «Форум свободной России» устраивал аукцион, где собирал деньги для россиян и белорусов, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В ответе от МВД России указано, что дело будут рассматривать по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». *Гарри Каспаров и Иван Тютрин признаны в РФ иностранными агентами