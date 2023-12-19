Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики

Общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в России за год (внутренний валовый продукт), растет благодаря Евросоюзу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Он отметил, что в годовом выражении в третьем квартале он прибавил 5,5%. Об этом председатель сообщил в англоязычном аккаунте X (бывший Twitter).
«ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором. ЕС, спасибо за рост!» — написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter). Он также сообщил, что европейская экономика «скатывается в рецессию».
Ранее Силуанов заявлял, что в 2023 году рост ВВП в России составит 3,5%. Финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Его основные приоритеты — это реализация целей СВО, а также исполнение соцобязательств.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.