Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики

19 декабря 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что ВВП растет благодаря ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в России за год (внутренний валовый продукт), растет благодаря Евросоюзу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Он отметил, что в годовом выражении в третьем квартале он прибавил 5,5%. Об этом председатель сообщил в англоязычном аккаунте X (бывший Twitter). «ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором. ЕС, спасибо за рост!» — написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter). Он также сообщил, что европейская экономика «скатывается в рецессию». Ранее Силуанов заявлял, что в 2023 году рост ВВП в России составит 3,5%. Финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Его основные приоритеты — это реализация целей СВО, а также исполнение соцобязательств.

Общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в России за год (внутренний валовый продукт), растет благодаря Евросоюзу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Он отметил, что в годовом выражении в третьем квартале он прибавил 5,5%. Об этом председатель сообщил в англоязычном аккаунте X (бывший Twitter). «ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором. ЕС, спасибо за рост!» — написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter). Он также сообщил, что европейская экономика «скатывается в рецессию». Ранее Силуанов заявлял, что в 2023 году рост ВВП в России составит 3,5%. Финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Его основные приоритеты — это реализация целей СВО, а также исполнение соцобязательств.