19 декабря 2023

Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики

© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев заявил, что ВВП растет благодаря ЕС Фото:

Общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в России за год (внутренний валовый продукт), растет благодаря Евросоюзу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Он отметил, что в годовом выражении в третьем квартале он прибавил 5,5%. Об этом председатель сообщил в англоязычном аккаунте X (бывший Twitter).

«ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором. ЕС, спасибо за рост!» — написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter). Он также сообщил, что европейская экономика «скатывается в рецессию».

Ранее Силуанов заявлял, что в 2023 году рост ВВП в России составит 3,5%. Финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Его основные приоритеты — это реализация целей СВО, а также исполнение соцобязательств.

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Общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в России за год (внутренний валовый продукт), растет благодаря Евросоюзу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Он отметил, что в годовом выражении в третьем квартале он прибавил 5,5%. Об этом председатель сообщил в англоязычном аккаунте X (бывший Twitter). «ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором. ЕС, спасибо за рост!» — написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter). Он также сообщил, что европейская экономика «скатывается в рецессию». Ранее Силуанов заявлял, что в 2023 году рост ВВП в России составит 3,5%. Финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Его основные приоритеты — это реализация целей СВО, а также исполнение соцобязательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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