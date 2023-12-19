19 декабря 2023

В свердловском детском саду опровергли закупку 6 кг конфет с алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, кондитерская фабрика, конфеты шоколадные, производство
Детский сад «Сказка» в Артях пытались уличить в покупке конфет с алкоголем Фото:

Новости о том, что детский сад «Сказка» в поселке Арти (Свердловская область), закупает к Новому году конфеты с содержанием алкоголя, назвали фейком. В городском управлении образования URA.RU рассказали, что вообще не покупают сладости к празднику — этим занимаются родители.

«Проверку провели, конфет, указанных на сайте закупок, в детском саду „Сказка“ нет. В наличии конфеты „Паровозик из Дисландии“, в составе которых алкоголь отсутствует. На сайте госзакупок ошибочно внесен ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции), в настоящее время ошибка устранена», — заявили в администрации.

Поводом к опровержению стала появившаяся в telegram-канале Ural Mash информация о том, что детский сад «Сказка» опубликовал на сайте госзакупок тендер на поставку шести килограмм конфет с алкоголем. За покупку заплатили 422 тысячи рублей. При этом найти такой тендер URA.RU не удалось.

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Новости о том, что детский сад «Сказка» в поселке Арти (Свердловская область), закупает к Новому году конфеты с содержанием алкоголя, назвали фейком. В городском управлении образования URA.RU рассказали, что вообще не покупают сладости к празднику — этим занимаются родители. «Проверку провели, конфет, указанных на сайте закупок, в детском саду „Сказка“ нет. В наличии конфеты „Паровозик из Дисландии“, в составе которых алкоголь отсутствует. На сайте госзакупок ошибочно внесен ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции), в настоящее время ошибка устранена», — заявили в администрации. Поводом к опровержению стала появившаяся в telegram-канале Ural Mash информация о том, что детский сад «Сказка» опубликовал на сайте госзакупок тендер на поставку шести килограмм конфет с алкоголем. За покупку заплатили 422 тысячи рублей. При этом найти такой тендер URA.RU не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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