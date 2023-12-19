В свердловском детском саду опровергли закупку 6 кг конфет с алкоголем

Новости о том, что детский сад «Сказка» в поселке Арти (Свердловская область), закупает к Новому году конфеты с содержанием алкоголя, назвали фейком. В городском управлении образования URA.RU рассказали, что вообще не покупают сладости к празднику — этим занимаются родители.
«Проверку провели, конфет, указанных на сайте закупок, в детском саду „Сказка“ нет. В наличии конфеты „Паровозик из Дисландии“, в составе которых алкоголь отсутствует. На сайте госзакупок ошибочно внесен ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции), в настоящее время ошибка устранена», — заявили в администрации.
Поводом к опровержению стала появившаяся в telegram-канале Ural Mash информация о том, что детский сад «Сказка» опубликовал на сайте госзакупок тендер на поставку шести килограмм конфет с алкоголем. За покупку заплатили 422 тысячи рублей. При этом найти такой тендер URA.RU не удалось.
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