В Пермском крае учитель физкультуры потушила пожар в коррекционной школе

Учитель быстро вывела детей из школы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учитель физкультуры Специальной коррекционной общеобразовательной школы в городе Кунгур (Пермский край) потушила пожар. Возгорание началось в спортивном зале, где проходил урок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

«Огнеборцы обнаружили на потолке спортивного зала школы оплавленные провода и обугленный деревянный пол на площади 0,5 метров квадратных. В ходе проверки было установлено, что пожар обнаружила преподаватель физкультуры во время проведения урока с четырьмя учащимися», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что учительница быстро вывела детей на улицу, а затем вернулась и потушила пожар водой из ведра. В результате ЧП никто не пострадал.