В Пермском крае учитель физкультуры потушила пожар в коррекционной школе

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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, огнетушитель, учебное заведение, пожарная безопасность, противопожарная защита
Учитель быстро вывела детей из школы Фото:

Учитель физкультуры Специальной коррекционной общеобразовательной школы в городе Кунгур (Пермский край) потушила пожар. Возгорание началось в спортивном зале, где проходил урок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

«Огнеборцы обнаружили на потолке спортивного зала школы оплавленные провода и обугленный деревянный пол на площади 0,5 метров квадратных. В ходе проверки было установлено, что пожар обнаружила преподаватель физкультуры во время проведения урока с четырьмя учащимися», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что учительница быстро вывела детей на улицу, а затем вернулась и потушила пожар водой из ведра. В результате ЧП никто не пострадал.

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Учитель физкультуры Специальной коррекционной общеобразовательной школы в городе Кунгур (Пермский край) потушила пожар. Возгорание началось в спортивном зале, где проходил урок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края. «Огнеборцы обнаружили на потолке спортивного зала школы оплавленные провода и обугленный деревянный пол на площади 0,5 метров квадратных. В ходе проверки было установлено, что пожар обнаружила преподаватель физкультуры во время проведения урока с четырьмя учащимися», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что учительница быстро вывела детей на улицу, а затем вернулась и потушила пожар водой из ведра. В результате ЧП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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