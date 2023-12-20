«Дикий пляж» в Перми собираются благоустроить

В Перми собираются облагородить «дикий пляж»
На берегу Камы возле Мотовилихинских заводов собираются обустроить зону отдыха. Такую инициативу высказал глава Перми Эдуард Соснин
«Посетил берег Камы возле Мотовилихинских заводов. Здесь располагается „дикий пляж“, жители высказывали предложения по обустройству зоны отдыха. Считаю, что это может стать отличным вариантом для развития бизнеса» — сообщил мэр Перми в своем telegram — канале.
Администрация собирается дать возможность предпринимателям получать прибыль, разрешить организовывать торговые точки, а взамен бизнесмены благоустроят территорию. Глава города отдал поручения заняться поиском инвестора.
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