21 декабря 2023

Предприятие семьи экс-мэра Перми построит жилой комплекс в Закамске

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Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком многоэтажного дома Бабочкиным Александром. Курган, генплан, проектирование, планирование, проект, карта города
Проект застройки был одобрен госэкспертизой Фото:

Группа компаний ПЗСП построит в Закамске восьмиэтажный жилой комплекс. Застройщик получил положительное заключение экспертизы на этот проект. АО «ПЗСП» принадлежит семье бывшего главы Перми Алексею Демкину.

«Застройщик ПЗСП 19 декабря получил положительное заключение экспертизы на проект строительства восьмиэтажного жилого комплекса в Кировском районе Перми. Он расположится на ул. Магистральная, 95б», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации. Жилой комплекс будет состоять из трех секций и административного здания.

ПЗСП получил участок площадью пять тысяч квадратных метров на торгах. Компания отдала за него 14 миллионов рублей. После приобретения земли допустимая высотность этажей была повышена с шести до восьми.

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Группа компаний ПЗСП построит в Закамске восьмиэтажный жилой комплекс. Застройщик получил положительное заключение экспертизы на этот проект. АО «ПЗСП» принадлежит семье бывшего главы Перми Алексею Демкину. «Застройщик ПЗСП 19 декабря получил положительное заключение экспертизы на проект строительства восьмиэтажного жилого комплекса в Кировском районе Перми. Он расположится на ул. Магистральная, 95б», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации. Жилой комплекс будет состоять из трех секций и административного здания. ПЗСП получил участок площадью пять тысяч квадратных метров на торгах. Компания отдала за него 14 миллионов рублей. После приобретения земли допустимая высотность этажей была повышена с шести до восьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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