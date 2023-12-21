Предприятие семьи экс-мэра Перми построит жилой комплекс в Закамске

22 декабря 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Проект застройки был одобрен госэкспертизой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группа компаний ПЗСП построит в Закамске восьмиэтажный жилой комплекс. Застройщик получил положительное заключение экспертизы на этот проект. АО «ПЗСП» принадлежит семье бывшего главы Перми Алексею Демкину. «Застройщик ПЗСП 19 декабря получил положительное заключение экспертизы на проект строительства восьмиэтажного жилого комплекса в Кировском районе Перми. Он расположится на ул. Магистральная, 95б», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации. Жилой комплекс будет состоять из трех секций и административного здания. ПЗСП получил участок площадью пять тысяч квадратных метров на торгах. Компания отдала за него 14 миллионов рублей. После приобретения земли допустимая высотность этажей была повышена с шести до восьми.

Группа компаний ПЗСП построит в Закамске восьмиэтажный жилой комплекс. Застройщик получил положительное заключение экспертизы на этот проект. АО «ПЗСП» принадлежит семье бывшего главы Перми Алексею Демкину. «Застройщик ПЗСП 19 декабря получил положительное заключение экспертизы на проект строительства восьмиэтажного жилого комплекса в Кировском районе Перми. Он расположится на ул. Магистральная, 95б», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации. Жилой комплекс будет состоять из трех секций и административного здания. ПЗСП получил участок площадью пять тысяч квадратных метров на торгах. Компания отдала за него 14 миллионов рублей. После приобретения земли допустимая высотность этажей была повышена с шести до восьми.