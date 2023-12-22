Пермская полиция спасла в мороз водителя из Ярославской области

Сотрудники ДПС отогревали водителя, пока его фуру не взяли на прицеп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края спасли водителя из Ярославской области, чья фура вышла из строя в сорокаградусный мороз на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«В начале декабря наряд ДПС получил сообщение из дежурной части о ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Отлетевшее от встречной фуры колесо вывело из строя большегруз водителя из Ярославской области, и возможность продолжить движение отсутствовала. В более чем сорокаградусный мороз мужчина остался посреди дороги без источников обогрева. Он не мог покинуть место аварии, так как в фуре находился груз», — сообщили на сайте ведомства.

Сотрудники полиции сразу посадили водителя в патрульный автомобиль, чтобы он согрелся, а сами регулировали движение на участке дороги, где произошло ДТП. Позже госавтоинспекторов сменил другой наряд ДПС, которые продолжили помогать дальнобойщику до тех пор, пока за ним не приехаа дрлугая фура и не взяла на прицеп.