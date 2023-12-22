22 декабря 2023

Пермская полиция спасла в мороз водителя из Ярославской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, патруль дпс, дпс
Сотрудники ДПС отогревали водителя, пока его фуру не взяли на прицеп Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края спасли водителя из Ярославской области, чья фура вышла из строя в сорокаградусный мороз на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«В начале декабря наряд ДПС получил сообщение из дежурной части о ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Отлетевшее от встречной фуры колесо вывело из строя большегруз водителя из Ярославской области, и возможность продолжить движение отсутствовала. В более чем сорокаградусный мороз мужчина остался посреди дороги без источников обогрева. Он не мог покинуть место аварии, так как в фуре находился груз», — сообщили на сайте ведомства.

Сотрудники полиции сразу посадили водителя в патрульный автомобиль, чтобы он согрелся, а сами регулировали движение на участке дороги, где произошло ДТП. Позже госавтоинспекторов сменил другой наряд ДПС, которые продолжили помогать дальнобойщику до тех пор, пока за ним не приехаа дрлугая фура и не взяла на прицеп.

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Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края спасли водителя из Ярославской области, чья фура вышла из строя в сорокаградусный мороз на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «В начале декабря наряд ДПС получил сообщение из дежурной части о ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Отлетевшее от встречной фуры колесо вывело из строя большегруз водителя из Ярославской области, и возможность продолжить движение отсутствовала. В более чем сорокаградусный мороз мужчина остался посреди дороги без источников обогрева. Он не мог покинуть место аварии, так как в фуре находился груз», — сообщили на сайте ведомства. Сотрудники полиции сразу посадили водителя в патрульный автомобиль, чтобы он согрелся, а сами регулировали движение на участке дороги, где произошло ДТП. Позже госавтоинспекторов сменил другой наряд ДПС, которые продолжили помогать дальнобойщику до тех пор, пока за ним не приехаа дрлугая фура и не взяла на прицеп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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