На трассе Сургут-Нижневартовск в ДТП погиб человек. Видео

24 декабря 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

Из-за столкновения грузовика и легковушки погиб человек Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) 23 декабря на 24-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск в результате столкновения легкового автомобиля Lada Granta и грузовика Volvo погиб человек, двое пострадали. Проводится проверка, сообщили в окружном отделении МВД. «Сегодня (23 декабря), около 19:40 на 24 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия два человека пострадали, один скончался на месте», — сообщили в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta допустил неуправляемый занос автомобиля. В результате этого он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В Сургутском районе (ХМАО) 23 декабря на 24-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск в результате столкновения легкового автомобиля Lada Granta и грузовика Volvo погиб человек, двое пострадали. Проводится проверка, сообщили в окружном отделении МВД. «Сегодня (23 декабря), около 19:40 на 24 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия два человека пострадали, один скончался на месте», — сообщили в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta допустил неуправляемый занос автомобиля. В результате этого он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo.