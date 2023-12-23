23 декабря 2023
22 декабря 2023

На трассе Сургут-Нижневартовск в ДТП погиб человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упавший на бок самосвал на улице Декабристов. Екатеринбург, грузовик, дтп, самосвал, авария, маз, стройка
Из-за столкновения грузовика и легковушки погиб человек Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) 23 декабря на 24-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск в результате столкновения легкового автомобиля Lada Granta и грузовика Volvo погиб человек, двое пострадали. Проводится проверка, сообщили в окружном отделении МВД.

«Сегодня (23 декабря), около 19:40 на 24 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия два человека пострадали, один скончался на месте», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta допустил неуправляемый занос автомобиля. В результате этого он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском районе (ХМАО) 23 декабря на 24-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск в результате столкновения легкового автомобиля Lada Granta и грузовика Volvo погиб человек, двое пострадали. Проводится проверка, сообщили в окружном отделении МВД. «Сегодня (23 декабря), около 19:40 на 24 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия два человека пострадали, один скончался на месте», — сообщили в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta допустил неуправляемый занос автомобиля. В результате этого он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...