Художница из Екатеринбурга восстановила работу Бэнкси, но ее украли

25 декабря 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Новая работа Бэнкси появилась рядом с домом Людмилы Калиниченко, но ее моментально забрали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автор екатеринбургского арт-объекта «Индустриальный младенец» Людмила Калиниченко, которая сейчас находится в Лондоне, решила восстановить украденную работу звезды стрит-арта Бэнкси. Однако реплика просуществовала недолго, рассказала художница автору telegram-канала «Шахов на ветке». «Уличное искусство должно быть для людей, а не оседать в частных коллекциях. Поэтому я сделала копию работы и на следующий день разместила ее на этом же столбе. Правда, знаков оказалось два, ночью дорожные службы установили знак STOP. Во время установки подъехала журналисты и мы немного пообщались с BBC. Главный вопрос звучал „Не Бэнкси ли я?“», — пояснила Калиниченко. Спустя четыре часа копию украли неизвестные. Бэнкси — это псевдоним английского художника стрит-арта, лица которого никто до сих пор не видел. Также неизвестно, откуда он родом и кем является по жизни. Работы художника отличают сатира, черный юмор и острые комментарии по актуальным социальным и политическим вопросам.

Автор екатеринбургского арт-объекта «Индустриальный младенец» Людмила Калиниченко, которая сейчас находится в Лондоне, решила восстановить украденную работу звезды стрит-арта Бэнкси. Однако реплика просуществовала недолго, рассказала художница автору telegram-канала «Шахов на ветке». «Уличное искусство должно быть для людей, а не оседать в частных коллекциях. Поэтому я сделала копию работы и на следующий день разместила ее на этом же столбе. Правда, знаков оказалось два, ночью дорожные службы установили знак STOP. Во время установки подъехала журналисты и мы немного пообщались с BBC. Главный вопрос звучал „Не Бэнкси ли я?“», — пояснила Калиниченко. Спустя четыре часа копию украли неизвестные. Бэнкси — это псевдоним английского художника стрит-арта, лица которого никто до сих пор не видел. Также неизвестно, откуда он родом и кем является по жизни. Работы художника отличают сатира, черный юмор и острые комментарии по актуальным социальным и политическим вопросам.