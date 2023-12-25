Художница из Екатеринбурга восстановила работу Бэнкси, но ее украли

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Изготовление Индустриального младенца от арт-группы LKKL. Свердловская область, калиниченко людмила
Новая работа Бэнкси появилась рядом с домом Людмилы Калиниченко, но ее моментально забрали Фото:

Автор екатеринбургского арт-объекта «Индустриальный младенец» Людмила Калиниченко, которая сейчас находится в Лондоне, решила восстановить украденную работу звезды стрит-арта Бэнкси. Однако реплика просуществовала недолго, рассказала художница автору telegram-канала «Шахов на ветке».

«Уличное искусство должно быть для людей, а не оседать в частных коллекциях. Поэтому я сделала копию работы и на следующий день разместила ее на этом же столбе. Правда, знаков оказалось два, ночью дорожные службы установили знак STOP. Во время установки подъехала журналисты и мы немного пообщались с BBC. Главный вопрос звучал „Не Бэнкси ли я?“», — пояснила Калиниченко. Спустя четыре часа копию украли неизвестные.

Бэнкси — это псевдоним английского художника стрит-арта, лица которого никто до сих пор не видел. Также неизвестно, откуда он родом и кем является по жизни. Работы художника отличают сатира, черный юмор и острые комментарии по актуальным социальным и политическим вопросам.

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Автор екатеринбургского арт-объекта «Индустриальный младенец» Людмила Калиниченко, которая сейчас находится в Лондоне, решила восстановить украденную работу звезды стрит-арта Бэнкси. Однако реплика просуществовала недолго, рассказала художница автору telegram-канала «Шахов на ветке». «Уличное искусство должно быть для людей, а не оседать в частных коллекциях. Поэтому я сделала копию работы и на следующий день разместила ее на этом же столбе. Правда, знаков оказалось два, ночью дорожные службы установили знак STOP. Во время установки подъехала журналисты и мы немного пообщались с BBC. Главный вопрос звучал „Не Бэнкси ли я?“», — пояснила Калиниченко. Спустя четыре часа копию украли неизвестные. Бэнкси — это псевдоним английского художника стрит-арта, лица которого никто до сих пор не видел. Также неизвестно, откуда он родом и кем является по жизни. Работы художника отличают сатира, черный юмор и острые комментарии по актуальным социальным и политическим вопросам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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