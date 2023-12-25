Частной охране объектов ТЭК разрешили сбивать беспилотники

25 декабря 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Закон о праве сбивать БПЛА частной охраны ТЭК нужен для усиления антитеррористической защищенности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Частная охрана на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) сможет уничтожать беспилотники. Это сделано в целях усиления антитеррористической защищенности и безопасности. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. «Он [закон] предоставляет частной охране объектов ТЭКа право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов», — говорится в документе. Отмечается, что данные действия возможны как и посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотников, так и с помощью их повреждения и уничтожения. Этот закон разработан для усиления антитеррористической защищенности объектов ТЭК и их безопасности. Причина его появления состоит в том, что с начала спецоперации эти объекты не раз подвергались атакам. Но у таких объектов нет права противостоять БПЛА. На данный момент, согласно законодательству, беспилотники могут уничтожать только сотрудники силовых структур, частных охранных предприятий и ведомственной охраны. То есть те, кто охраняет объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, передает соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, новый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Ранее Турчак предложил расширить права частной охраны. По его словам, охрана объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должна иметь право самостоятельно сбивать беспилотники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частная охрана на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) сможет уничтожать беспилотники. Это сделано в целях усиления антитеррористической защищенности и безопасности. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. «Он [закон] предоставляет частной охране объектов ТЭКа право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов», — говорится в документе. Отмечается, что данные действия возможны как и посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотников, так и с помощью их повреждения и уничтожения. Этот закон разработан для усиления антитеррористической защищенности объектов ТЭК и их безопасности. Причина его появления состоит в том, что с начала спецоперации эти объекты не раз подвергались атакам. Но у таких объектов нет права противостоять БПЛА. На данный момент, согласно законодательству, беспилотники могут уничтожать только сотрудники силовых структур, частных охранных предприятий и ведомственной охраны. То есть те, кто охраняет объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, передает соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, новый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Ранее Турчак предложил расширить права частной охраны. По его словам, охрана объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должна иметь право самостоятельно сбивать беспилотники.