26 декабря 2023

В Пермском крае поступило сообщение о минировании в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативные службы осмотрели здание школы Фото:

В городе Березники (Пермский край) поступило сообщение о минировании в Средней образовательной школе №14. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.

«27 декабря 2023 года в 10 часов 20 минут поступила информация о возможном минировании Средней общеобразовательной школы № 14 г. Березники. Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники оперативных служб не нашли в здании школы взрывных устройств. Ранее URA.RU рассказало, что осенью в Пермском крае сразу в несколько образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах.

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В городе Березники (Пермский край) поступило сообщение о минировании в Средней образовательной школе №14. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности. «27 декабря 2023 года в 10 часов 20 минут поступила информация о возможном минировании Средней общеобразовательной школы № 14 г. Березники. Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что сотрудники оперативных служб не нашли в здании школы взрывных устройств. Ранее URA.RU рассказало, что осенью в Пермском крае сразу в несколько образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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