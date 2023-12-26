В Пермском крае поступило сообщение о минировании в школе

В городе Березники (Пермский край) поступило сообщение о минировании в Средней образовательной школе №14. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.
«27 декабря 2023 года в 10 часов 20 минут поступила информация о возможном минировании Средней общеобразовательной школы № 14 г. Березники. Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что сотрудники оперативных служб не нашли в здании школы взрывных устройств. Ранее URA.RU рассказало, что осенью в Пермском крае сразу в несколько образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах.
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