Свердловские власти назвали две важные задачи главного танкового завода РФ

«Уралвагонзавод» выполняет две важные задачи — удерживает лидерские позиции в машиностроении и помогает развиваться Нижнему Тагилу. Это отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
«Поблагодарил рабочих „Уралвагонзавода“ за работу. Завод остается флагманом российского машиностроения и главное — помогает Нижнему Тагилу становиться лучше, развиваться. Пообщался с заводчанами. Все понимают, какие важные задачи они выполняют, готовы и дальше работать на благо города и страны, вкладывать в предприятие силы и душу, сохранять славные традиции Вагонки», — написал он в своем telegram-канале.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины для их поддержки. Осенью УВЗ поставил минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.
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