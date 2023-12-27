Свердловские власти назвали две важные задачи главного танкового завода РФ

Власти поблагодарили главный танковый завод за работу и развитие Нижнего Тагила

27 декабря 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

УВЗ является крупнейшим поставщиком военной техники для Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уралвагонзавод» выполняет две важные задачи — удерживает лидерские позиции в машиностроении и помогает развиваться Нижнему Тагилу. Это отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Поблагодарил рабочих „Уралвагонзавода“ за работу. Завод остается флагманом российского машиностроения и главное — помогает Нижнему Тагилу становиться лучше, развиваться. Пообщался с заводчанами. Все понимают, какие важные задачи они выполняют, готовы и дальше работать на благо города и страны, вкладывать в предприятие силы и душу, сохранять славные традиции Вагонки», — написал он в своем telegram-канале. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины для их поддержки. Осенью УВЗ поставил минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

«Уралвагонзавод» выполняет две важные задачи — удерживает лидерские позиции в машиностроении и помогает развиваться Нижнему Тагилу. Это отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Поблагодарил рабочих „Уралвагонзавода“ за работу. Завод остается флагманом российского машиностроения и главное — помогает Нижнему Тагилу становиться лучше, развиваться. Пообщался с заводчанами. Все понимают, какие важные задачи они выполняют, готовы и дальше работать на благо города и страны, вкладывать в предприятие силы и душу, сохранять славные традиции Вагонки», — написал он в своем telegram-канале. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины для их поддержки. Осенью УВЗ поставил минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.