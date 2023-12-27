Свердловские власти назвали две важные задачи главного танкового завода РФ

Власти поблагодарили главный танковый завод за работу и развитие Нижнего Тагила
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Клипарт. Свердловская область, увз, уралвагонзавод
УВЗ является крупнейшим поставщиком военной техники для Минобороны РФ Фото:

«Уралвагонзавод» выполняет две важные задачи — удерживает лидерские позиции в машиностроении и помогает развиваться Нижнему Тагилу. Это отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Поблагодарил рабочих „Уралвагонзавода“ за работу. Завод остается флагманом российского машиностроения и главное — помогает Нижнему Тагилу становиться лучше, развиваться. Пообщался с заводчанами. Все понимают, какие важные задачи они выполняют, готовы и дальше работать на благо города и страны, вкладывать в предприятие силы и душу, сохранять славные традиции Вагонки», — написал он в своем telegram-канале.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины для их поддержки. Осенью УВЗ поставил минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

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«Уралвагонзавод» выполняет две важные задачи — удерживает лидерские позиции в машиностроении и помогает развиваться Нижнему Тагилу. Это отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Поблагодарил рабочих „Уралвагонзавода“ за работу. Завод остается флагманом российского машиностроения и главное — помогает Нижнему Тагилу становиться лучше, развиваться. Пообщался с заводчанами. Все понимают, какие важные задачи они выполняют, готовы и дальше работать на благо города и страны, вкладывать в предприятие силы и душу, сохранять славные традиции Вагонки», — написал он в своем telegram-канале. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины для их поддержки. Осенью УВЗ поставил минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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