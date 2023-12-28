Полпред Якушев исполнил четыре детских мечты с кремлевской «Елки желаний»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодние украшение города. Москва, новогодняя елка, новый год, новогодне украшение
Сбылись новогодние желания юных уральцев Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев исполнил новогодние мечты двух юных жителей Екатеринбурга и двух тюменцев, которые вытянул на «Елке желаний» в Кремле. Информация об этом появилась на его официальном сайте.

12-летняя екатеринбурженка Варвара и 6-летний тюменец Федор очень хотели познакомиться с профессией сотрудников МЧС. Ребята побывали в гостях у спасателей, где им провели экскурсию, показали технику и вручили новогодние подарки.

9-летний Кирилл из Екатеринбурга и 10-летний Иван из Тюмени мечтали попробовать себя в роли машинистов поезда. Кирилл прокатился на дизель-поезде «Орлан» — от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до Шувакиша и обратно. Также для мальчика провели экскурсии по вокзалам обеих станций и напоили чаем в буфете. Иван оказался из династии железнодорожников, этой профессии посвятили себя его бабушка, дедушка, прадед и дяди. Мальчик с помощью сотрудников СвЖД совершил поездку на тренажерном комплексе — копии пассажирского тепловоза — от Тюмени до Тобольска. Любимое занятие школьника — строить железную дорогу, теперь он еще ближе познакомился с профессией.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев исполнил новогодние мечты двух юных жителей Екатеринбурга и двух тюменцев, которые вытянул на «Елке желаний» в Кремле. Информация об этом появилась на его официальном сайте. 12-летняя екатеринбурженка Варвара и 6-летний тюменец Федор очень хотели познакомиться с профессией сотрудников МЧС. Ребята побывали в гостях у спасателей, где им провели экскурсию, показали технику и вручили новогодние подарки. 9-летний Кирилл из Екатеринбурга и 10-летний Иван из Тюмени мечтали попробовать себя в роли машинистов поезда. Кирилл прокатился на дизель-поезде «Орлан» — от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до Шувакиша и обратно. Также для мальчика провели экскурсии по вокзалам обеих станций и напоили чаем в буфете. Иван оказался из династии железнодорожников, этой профессии посвятили себя его бабушка, дедушка, прадед и дяди. Мальчик с помощью сотрудников СвЖД совершил поездку на тренажерном комплексе — копии пассажирского тепловоза — от Тюмени до Тобольска. Любимое занятие школьника — строить железную дорогу, теперь он еще ближе познакомился с профессией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...