29 декабря 2023

Застройщики ХМАО переключились на распродажу нового вида бюджетных квартир

«Авито»: за 2023 год рынок бюджетных студий в новостройках ХМАО вырос в пять раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, жилье, новостройка
Югорские застройщики начали активно продавать бюджетные студии в 2023 году Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе застройщики начали активно продавать бюджетные студии в 2023 году. С начала года число подобного жилья в продаже по региону выросло в 5,5 раз. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«За указанный период в продаже наиболее заметно увеличилось количество самых бюджетных объектов — студий (в 5,5 раз)», — говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Хахулин. А интерес к новостройкам у югорчан с начала года вырос почти на 20%.

Появление большого количества бюджетного жилья в новостройках, в том числе, повлияло на средний ценник первичного рынка в регионе. По данным сервиса, планка снизилась с 6,5 до 6,2 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали повально распродавать вторичную недвижимость. За 2023 год рынок «вторичек» оказался в три раза больше объемов жилья, которое продавалось в новостройках.

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В Ханты-Мансийском автономном округе застройщики начали активно продавать бюджетные студии в 2023 году. С начала года число подобного жилья в продаже по региону выросло в 5,5 раз. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «За указанный период в продаже наиболее заметно увеличилось количество самых бюджетных объектов — студий (в 5,5 раз)», — говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Хахулин. А интерес к новостройкам у югорчан с начала года вырос почти на 20%. Появление большого количества бюджетного жилья в новостройках, в том числе, повлияло на средний ценник первичного рынка в регионе. По данным сервиса, планка снизилась с 6,5 до 6,2 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали повально распродавать вторичную недвижимость. За 2023 год рынок «вторичек» оказался в три раза больше объемов жилья, которое продавалось в новостройках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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