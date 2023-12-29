Застройщики ХМАО переключились на распродажу нового вида бюджетных квартир

«Авито»: за 2023 год рынок бюджетных студий в новостройках ХМАО вырос в пять раз

30 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Югорские застройщики начали активно продавать бюджетные студии в 2023 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе застройщики начали активно продавать бюджетные студии в 2023 году. С начала года число подобного жилья в продаже по региону выросло в 5,5 раз. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «За указанный период в продаже наиболее заметно увеличилось количество самых бюджетных объектов — студий (в 5,5 раз)», — говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Хахулин. А интерес к новостройкам у югорчан с начала года вырос почти на 20%. Появление большого количества бюджетного жилья в новостройках, в том числе, повлияло на средний ценник первичного рынка в регионе. По данным сервиса, планка снизилась с 6,5 до 6,2 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали повально распродавать вторичную недвижимость. За 2023 год рынок «вторичек» оказался в три раза больше объемов жилья, которое продавалось в новостройках.

В Ханты-Мансийском автономном округе застройщики начали активно продавать бюджетные студии в 2023 году. С начала года число подобного жилья в продаже по региону выросло в 5,5 раз. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «За указанный период в продаже наиболее заметно увеличилось количество самых бюджетных объектов — студий (в 5,5 раз)», — говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Хахулин. А интерес к новостройкам у югорчан с начала года вырос почти на 20%. Появление большого количества бюджетного жилья в новостройках, в том числе, повлияло на средний ценник первичного рынка в регионе. По данным сервиса, планка снизилась с 6,5 до 6,2 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали повально распродавать вторичную недвижимость. За 2023 год рынок «вторичек» оказался в три раза больше объемов жилья, которое продавалось в новостройках.