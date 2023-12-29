Бывшая жительница Златоуста выступила в Москве моделью на подиуме с Димой Корсо. Видео

29 декабря 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

На подиум за вечер пришлось выходить четыре раза Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бывшая жительница Златоуста (Челябинская область) Наталья Спиридонова вышла на подиум показа мод в Москве с певцом Димой Корсо. Как модель сообщила URA.RU, в клубе Base прошла одиннадцатая церемония награждения победителей World Fashion Magazine Awards 2023. «Это был конкурс Miss World Fashion Magazine в Москве. Выходить на подиум пришлось несколько раз. Вечернее платье Ирины Романовой я показывала под исполнение Димы Корсо», — рассказала URA.RU модель. Для визитки Спиридонова переоделась в прозрачный наряд дизайнера Анны Рамкаевой. Третий выход был в платье Наза Майера из Парижа. Платье украшено множеством страз и камней, поэтому идти по подиуму в нем было непросто. В ходе заключительного дефиле Наталья надела свою одежду. Женщине вручили диплом и титул «Мисс модели». На церемонии, который организовал главред глянца Николай Гавришев, чествовали заслуги и достижения в разных областях. Ведущими стали продюсер вокального конкурса «Новые огни» Роман Огнев и финалистка проекта «Живой звук» на «России-1» Наталья Соловей. Вечеринка продолжилась шоу-программой. Выступали Наталья Власова, братья Сафроновы, Алекс Анохин и Влад Келли. Осенью бывшая жительница Златоуста стала известна, когда снялась в клипе Прохора Шаляпина.

Бывшая жительница Златоуста (Челябинская область) Наталья Спиридонова вышла на подиум показа мод в Москве с певцом Димой Корсо. Как модель сообщила URA.RU, в клубе Base прошла одиннадцатая церемония награждения победителей World Fashion Magazine Awards 2023. «Это был конкурс Miss World Fashion Magazine в Москве. Выходить на подиум пришлось несколько раз. Вечернее платье Ирины Романовой я показывала под исполнение Димы Корсо», — рассказала URA.RU модель. Для визитки Спиридонова переоделась в прозрачный наряд дизайнера Анны Рамкаевой. Третий выход был в платье Наза Майера из Парижа. Платье украшено множеством страз и камней, поэтому идти по подиуму в нем было непросто. В ходе заключительного дефиле Наталья надела свою одежду. Женщине вручили диплом и титул «Мисс модели». На церемонии, который организовал главред глянца Николай Гавришев, чествовали заслуги и достижения в разных областях. Ведущими стали продюсер вокального конкурса «Новые огни» Роман Огнев и финалистка проекта «Живой звук» на «России-1» Наталья Соловей. Вечеринка продолжилась шоу-программой. Выступали Наталья Власова, братья Сафроновы, Алекс Анохин и Влад Келли. Осенью бывшая жительница Златоуста стала известна, когда снялась в клипе Прохора Шаляпина.