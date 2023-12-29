Бывшая жительница Златоуста выступила в Москве моделью на подиуме с Димой Корсо. Видео

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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
На подиум за вечер пришлось выходить четыре раза Фото:

Бывшая жительница Златоуста (Челябинская область) Наталья Спиридонова вышла на подиум показа мод в Москве с певцом Димой Корсо. Как модель сообщила URA.RU, в клубе Base прошла одиннадцатая церемония награждения победителей World Fashion Magazine Awards 2023.

«Это был конкурс Miss World Fashion Magazine в Москве. Выходить на подиум пришлось несколько раз. Вечернее платье Ирины Романовой я показывала под исполнение Димы Корсо», — рассказала URA.RU модель.

Для визитки Спиридонова переоделась в прозрачный наряд дизайнера Анны Рамкаевой. Третий выход был в платье Наза Майера из Парижа. Платье украшено множеством страз и камней, поэтому идти по подиуму в нем было непросто. В ходе заключительного дефиле Наталья надела свою одежду. Женщине вручили диплом и титул «Мисс модели».

На церемонии, который организовал главред глянца Николай Гавришев, чествовали заслуги и достижения в разных областях. Ведущими стали продюсер вокального конкурса «Новые огни» Роман Огнев и финалистка проекта «Живой звук» на «России-1» Наталья Соловей.

Вечеринка продолжилась шоу-программой. Выступали Наталья Власова, братья Сафроновы, Алекс Анохин и Влад Келли. Осенью бывшая жительница Златоуста стала известна, когда снялась в клипе Прохора Шаляпина.

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Бывшая жительница Златоуста (Челябинская область) Наталья Спиридонова вышла на подиум показа мод в Москве с певцом Димой Корсо. Как модель сообщила URA.RU, в клубе Base прошла одиннадцатая церемония награждения победителей World Fashion Magazine Awards 2023. «Это был конкурс Miss World Fashion Magazine в Москве. Выходить на подиум пришлось несколько раз. Вечернее платье Ирины Романовой я показывала под исполнение Димы Корсо», — рассказала URA.RU модель. Для визитки Спиридонова переоделась в прозрачный наряд дизайнера Анны Рамкаевой. Третий выход был в платье Наза Майера из Парижа. Платье украшено множеством страз и камней, поэтому идти по подиуму в нем было непросто. В ходе заключительного дефиле Наталья надела свою одежду. Женщине вручили диплом и титул «Мисс модели». На церемонии, который организовал главред глянца Николай Гавришев, чествовали заслуги и достижения в разных областях. Ведущими стали продюсер вокального конкурса «Новые огни» Роман Огнев и финалистка проекта «Живой звук» на «России-1» Наталья Соловей. Вечеринка продолжилась шоу-программой. Выступали Наталья Власова, братья Сафроновы, Алекс Анохин и Влад Келли. Осенью бывшая жительница Златоуста стала известна, когда снялась в клипе Прохора Шаляпина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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