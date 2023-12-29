Политика Лукашенко поручил перекинуть Путину яиц 29 декабря 2023 в 22:21 Размер текста - 17 + Лукашенко ответил на просьбу Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией. Об этом он заявил во время посещения магазина птицефабрики в Минске. «А куры у тебя есть? А яйца? Так надо [президенту РФ Владимиру] Путину перекинуть эти яйца!» — заявил Лукашенко в разговоре с генеральным директором предприятия Анной Норкус, передает Белта. «Да мы им помогаем, но им все мало», — отметила она. «Но это и хорошо! Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было», — добавил президент. Ранее Путин попросил у Лукашенко немного яиц. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге он сказал белорусскому лидеру «не жадничать». Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией. Об этом он заявил во время посещения магазина птицефабрики в Минске. «А куры у тебя есть? А яйца? Так надо [президенту РФ Владимиру] Путину перекинуть эти яйца!» — заявил Лукашенко в разговоре с генеральным директором предприятия Анной Норкус, передает Белта. «Да мы им помогаем, но им все мало», — отметила она. «Но это и хорошо! Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было», — добавил президент. Ранее Путин попросил у Лукашенко немного яиц. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге он сказал белорусскому лидеру «не жадничать». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям