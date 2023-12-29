Лукашенко поручил перекинуть Путину яиц

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Лукашенко ответил на просьбу Путина Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией. Об этом он заявил во время посещения магазина птицефабрики в Минске.

«А куры у тебя есть? А яйца? Так надо [президенту РФ Владимиру] Путину перекинуть эти яйца!» — заявил Лукашенко в разговоре с генеральным директором предприятия Анной Норкус, передает Белта.

«Да мы им помогаем, но им все мало», — отметила она. «Но это и хорошо! Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было», — добавил президент.

Ранее Путин попросил у Лукашенко немного яиц. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге он сказал белорусскому лидеру «не жадничать».

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией. Об этом он заявил во время посещения магазина птицефабрики в Минске. «А куры у тебя есть? А яйца? Так надо [президенту РФ Владимиру] Путину перекинуть эти яйца!» — заявил Лукашенко в разговоре с генеральным директором предприятия Анной Норкус, передает Белта. «Да мы им помогаем, но им все мало», — отметила она. «Но это и хорошо! Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было», — добавил президент. Ранее Путин попросил у Лукашенко немного яиц. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге он сказал белорусскому лидеру «не жадничать».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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