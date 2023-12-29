Лукашенко поручил перекинуть Путину яиц

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией. Об этом он заявил во время посещения магазина птицефабрики в Минске.
«А куры у тебя есть? А яйца? Так надо [президенту РФ Владимиру] Путину перекинуть эти яйца!» — заявил Лукашенко в разговоре с генеральным директором предприятия Анной Норкус, передает Белта.
«Да мы им помогаем, но им все мало», — отметила она. «Но это и хорошо! Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было», — добавил президент.
Ранее Путин попросил у Лукашенко немного яиц. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге он сказал белорусскому лидеру «не жадничать».
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