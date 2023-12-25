Путин попросил у Лукашенко немного яиц. Видео

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Молочная продукция. Курган , яйца
В России цены на яйца резко выросли Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Путин попросил у Лукашенко немного яиц. Обмен шутками произошел на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге.

Лидер Белоруссии похвастался тем, что его страна обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами, в том числе куриными яйцами. «Поставьте и нам немного, не жадничайте», — пошутил Путин. Лукашенко в ответ улыбнулся. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24».

В России ранее резко взлетели цены на куриные яйца, сам продукт местами пропал из магазинов. Эксперты объясняли возникший дефицит тем, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%. В ходе прямой линии Путин раскритиковал Минсельхоз за допущенный рост цен на один из основных продуктов. URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в салатах.

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Путин попросил у Лукашенко немного яиц. Обмен шутками произошел на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге. Лидер Белоруссии похвастался тем, что его страна обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами, в том числе куриными яйцами. «Поставьте и нам немного, не жадничайте», — пошутил Путин. Лукашенко в ответ улыбнулся. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». В России ранее резко взлетели цены на куриные яйца, сам продукт местами пропал из магазинов. Эксперты объясняли возникший дефицит тем, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%. В ходе прямой линии Путин раскритиковал Минсельхоз за допущенный рост цен на один из основных продуктов. URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в салатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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