Путин попросил у Лукашенко немного яиц. Видео

25 декабря 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

В России цены на яйца резко выросли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Путин попросил у Лукашенко немного яиц. Обмен шутками произошел на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге. Лидер Белоруссии похвастался тем, что его страна обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами, в том числе куриными яйцами. «Поставьте и нам немного, не жадничайте», — пошутил Путин. Лукашенко в ответ улыбнулся. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». В России ранее резко взлетели цены на куриные яйца, сам продукт местами пропал из магазинов. Эксперты объясняли возникший дефицит тем, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%. В ходе прямой линии Путин раскритиковал Минсельхоз за допущенный рост цен на один из основных продуктов. URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в салатах.

Путин попросил у Лукашенко немного яиц. Обмен шутками произошел на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Санкт-Петербурге. Лидер Белоруссии похвастался тем, что его страна обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами, в том числе куриными яйцами. «Поставьте и нам немного, не жадничайте», — пошутил Путин. Лукашенко в ответ улыбнулся. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». В России ранее резко взлетели цены на куриные яйца, сам продукт местами пропал из магазинов. Эксперты объясняли возникший дефицит тем, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%. В ходе прямой линии Путин раскритиковал Минсельхоз за допущенный рост цен на один из основных продуктов. URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в салатах.