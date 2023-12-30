Медведев: в России создадут партию «Слово чушпана», а в Японии власть захватит Годзилла

Дмитрий Медведев дал шуточный прогноз на 2024 год о главных событиях в мире
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал шуточный прогноз на 2024 год о главных событиях в мире. Его он написал
- Создание в России двух новых партий — партии «Пацанов» и партии «Чушпанов», которые впоследствии будут запрещены Минюстом России из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте;
- Национализация военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады в целях последующего пожертвования всего оборонного производства обиженному киевскому режиму для поддержания его военного потенциала. А также выделение Украине западными странами кредита в размере 25,5 трлн долларов США. Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии сына президента Штатов Джо Байдена — Хантера;
- Роспуск обычных полицейских формирований во всех странах ЕС с передачей их функций немецкой и украинской полиции с учетом их совместного исторического опыта;
- Объявление в международный розыск Байдена в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления;
- Приговор по уголовным делам, возбужденным против бывшего американского лидера Дональда Трампа, в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах. Избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена;
- Массовое оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением инопланетянами более половины мест в Сенате и Палате представителей США;
- Захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором Годзиллой I. Начало правления Династии рептилоидов в стране.
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