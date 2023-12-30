30 декабря 2023
29 декабря 2023

Челябинский генерал МВД Скоков поздравил полицию с наступающим Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Скоков выразил сотрудникам благодарность за верность долгу Фото:

Начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил личный состав вверенных подразделений с наступающим новым 2024 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«От всей души поздравляю личный состав вверенных подразделений с наступающим Новым 2024 годом! В уходящем году ГУ МВД России по Челябинской области была проведена большая работа. Выражаю благодарность всем сотрудникам полиции за самоотверженную работу и верность долгу», — передает слова Скокова пресс-служба областного главка.

Скоков отметил, что сегодня сотрудники полиции также выполняют задачи в ходе специальной военной операции, проявляя беспримерные мужество, отвагу и верность Родине. Он выразил уверенность, что наша страна обязательно победит, так как Россия отстаивает правду и свои национальные интересы.

«Искренние и теплые слова признательности выражаю ветеранам за их неоценимую помощь в подготовке молодых специалистов, в сохранении и приумножении славных традиций службы. Для нас вы — истинный пример патриотизма и добросовестного отношения к делу», — заявил Скоков.

Он добавил, что Новый год — это один из самых ярких и любимых праздников, который дает возможность провести время в кругу своей семьи. Завершая поздравление, руководитель областного главка пожелал ветеранам МВД и сотрудникам полиции крепкого здоровья, успехов, прекрасного настроения, неиссякаемой энергии и оптимизма.

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Начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил личный состав вверенных подразделений с наступающим новым 2024 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «От всей души поздравляю личный состав вверенных подразделений с наступающим Новым 2024 годом! В уходящем году ГУ МВД России по Челябинской области была проведена большая работа. Выражаю благодарность всем сотрудникам полиции за самоотверженную работу и верность долгу», — передает слова Скокова пресс-служба областного главка. Скоков отметил, что сегодня сотрудники полиции также выполняют задачи в ходе специальной военной операции, проявляя беспримерные мужество, отвагу и верность Родине. Он выразил уверенность, что наша страна обязательно победит, так как Россия отстаивает правду и свои национальные интересы. «Искренние и теплые слова признательности выражаю ветеранам за их неоценимую помощь в подготовке молодых специалистов, в сохранении и приумножении славных традиций службы. Для нас вы — истинный пример патриотизма и добросовестного отношения к делу», — заявил Скоков. Он добавил, что Новый год — это один из самых ярких и любимых праздников, который дает возможность провести время в кругу своей семьи. Завершая поздравление, руководитель областного главка пожелал ветеранам МВД и сотрудникам полиции крепкого здоровья, успехов, прекрасного настроения, неиссякаемой энергии и оптимизма.
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