В Екатеринбурге возле магазина обнаружили труп

В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков возле продуктового магазина нашли труп. Об этом рассказал очевидец.
«Улица Старых большевиков,45. Около „Монетки“ лежит труп», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СК. «Проходит проверка следственным отделом по Орджоникидзевскому району СКР. Тело находится на вскрытии. Организован опрос очевидцев», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, предварительно, инцидент не связан с криминалом. «Возможно, заболевание», — отметил он.
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