30 декабря 2023

В Екатеринбурге возле магазина обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, машина полиции, криминалистическая лаборатория, последствия пожара, улица рассветная
Тело увезли на вскрытие Фото:

В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков возле продуктового магазина нашли труп. Об этом рассказал очевидец.

«Улица Старых большевиков,45. Около „Монетки“ лежит труп», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СК. «Проходит проверка следственным отделом по Орджоникидзевскому району СКР. Тело находится на вскрытии. Организован опрос очевидцев», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, предварительно, инцидент не связан с криминалом. «Возможно, заболевание», — отметил он.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков возле продуктового магазина нашли труп. Об этом рассказал очевидец. «Улица Старых большевиков,45. Около „Монетки“ лежит труп», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СК. «Проходит проверка следственным отделом по Орджоникидзевскому району СКР. Тело находится на вскрытии. Организован опрос очевидцев», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, предварительно, инцидент не связан с криминалом. «Возможно, заболевание», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...