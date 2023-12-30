30 декабря 2023

В Екатеринбурге отменили авиарейс в Душанбе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, аэрофлот, самолет
Причина отмены рейса Екатеринбург — Душанбе неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс SZ-210 авиакомпании Somon Air в Душанбе. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна B-737 из Екатеринбурга был запланирован на 31 декабря в 14:00. Посадка в Душанбе назначалась в 17:00 по местному времени. Рейс отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс SZ-210 авиакомпании Somon Air в Душанбе. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 из Екатеринбурга был запланирован на 31 декабря в 14:00. Посадка в Душанбе назначалась в 17:00 по местному времени. Рейс отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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