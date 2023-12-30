Причина отмены рейса Екатеринбург — Душанбе неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс SZ-210 авиакомпании Somon Air в Душанбе. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна B-737 из Екатеринбурга был запланирован на 31 декабря в 14:00. Посадка в Душанбе назначалась в 17:00 по местному времени. Рейс отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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