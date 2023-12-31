Бастрыкин вмешался в дело об избиении свердловчанина мигрантом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по поводу избиения жителя Алапаевска (Свердловская область) мигрантом. Информация об этом появилась в telegram-канале «Информационный центр СК России».
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку.
Инцидент произошел 29 декабря в Алапаевске (Свердловская область). Там в одном из кафе произошла драка, в ходе которой мигрант травмировал жителя региона.
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