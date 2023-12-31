Бастрыкин вмешался в дело об избиении свердловчанина мигрантом

01 января 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по поводу избиения жителя Алапаевска (Свердловская область) мигрантом. Информация об этом появилась в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку. Инцидент произошел 29 декабря в Алапаевске (Свердловская область). Там в одном из кафе произошла драка, в ходе которой мигрант травмировал жителя региона.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по поводу избиения жителя Алапаевска (Свердловская область) мигрантом. Информация об этом появилась в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку. Инцидент произошел 29 декабря в Алапаевске (Свердловская область). Там в одном из кафе произошла драка, в ходе которой мигрант травмировал жителя региона.