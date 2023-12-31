31 декабря 2023

Бастрыкин вмешался в дело об избиении свердловчанина мигрантом

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Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по поводу избиения жителя Алапаевска (Свердловская область) мигрантом. Информация об этом появилась в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку.

Инцидент произошел 29 декабря в Алапаевске (Свердловская область). Там в одном из кафе произошла драка, в ходе которой мигрант травмировал жителя региона.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по поводу избиения жителя Алапаевска (Свердловская область) мигрантом. Информация об этом появилась в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку. Инцидент произошел 29 декабря в Алапаевске (Свердловская область). Там в одном из кафе произошла драка, в ходе которой мигрант травмировал жителя региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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