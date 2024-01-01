В Свердловской области на железнодорожном переезде в Белоярском районе произошла авария. Движение машин и поездов приостановлено, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«В 10.30 между Екатеринбургом и Каменск-Уральском произошло ДТП прямо на переезде. Движение поездов и машин остановлено. Машины стоят на железнодорожных путях», — говорится в сообщении. Судя по фото в telegram-канале, виновником ЧП стал грузовик.
В дежурной части ГИБДД Каменск-Уральского сообщили, что территория переезда относится к Белоярскому району. Туда в дежурную часть дозвониться оперативно не удалось. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. «В Госавтоинспекцию сообщение о данном факте не поступало», — ответили в ведомстве.
В Свердловской области на железнодорожном переезде в Белоярском районе произошла авария. Движение машин и поездов приостановлено, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «В 10.30 между Екатеринбургом и Каменск-Уральском произошло ДТП прямо на переезде. Движение поездов и машин остановлено. Машины стоят на железнодорожных путях», — говорится в сообщении. Судя по фото в telegram-канале, виновником ЧП стал грузовик. В дежурной части ГИБДД Каменск-Уральского сообщили, что территория переезда относится к Белоярскому району. Туда в дежурную часть дозвониться оперативно не удалось. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. «В Госавтоинспекцию сообщение о данном факте не поступало», — ответили в ведомстве.