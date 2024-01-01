01 января 2024

В Свердловской области встали поезда из-за аварии на ж/д переезде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожная станция Пермь-2., жд пути, ремонт железной дороги, рабочие ржд
Точные причины ЧП пока неизвестны (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на железнодорожном переезде в Белоярском районе произошла авария. Движение машин и поездов приостановлено, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

«В 10.30 между Екатеринбургом и Каменск-Уральском произошло ДТП прямо на переезде. Движение поездов и машин остановлено. Машины стоят на железнодорожных путях», — говорится в сообщении. Судя по фото в telegram-канале, виновником ЧП стал грузовик.

В дежурной части ГИБДД Каменск-Уральского сообщили, что территория переезда относится к Белоярскому району. Туда в дежурную часть дозвониться оперативно не удалось. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. «В Госавтоинспекцию сообщение о данном факте не поступало», — ответили в ведомстве.

Авария случилась утром 2 января
Авария случилась утром 2 января
Фото:
Движение на переезде приостановлено
Движение на переезде приостановлено
Фото:
Информации о пострадавших нет
Информации о пострадавших нет
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области на железнодорожном переезде в Белоярском районе произошла авария. Движение машин и поездов приостановлено, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «В 10.30 между Екатеринбургом и Каменск-Уральском произошло ДТП прямо на переезде. Движение поездов и машин остановлено. Машины стоят на железнодорожных путях», — говорится в сообщении. Судя по фото в telegram-канале, виновником ЧП стал грузовик. В дежурной части ГИБДД Каменск-Уральского сообщили, что территория переезда относится к Белоярскому району. Туда в дежурную часть дозвониться оперативно не удалось. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. «В Госавтоинспекцию сообщение о данном факте не поступало», — ответили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...