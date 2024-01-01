01 января 2024

В МЧС по ХМАО рассказали, как уберечься от схода снега с крыши

МЧС по ХМАО предупредило о риске схода снега и ледяных глыб с крыши
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, снег с крыши
Спасатели советуют прижаться как можно ближе к стене, если снег падает с крыши (архивное фото) Фото:

В пресс-службе управления МЧС по ХМАО — Югре рассказали, как уберечься от схода снега с крыши. Советы специалистов опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — предупреждают спасатели.

В ведомстве призвали югорчан быть особенно внимательными. При движении по улицам следует держаться как можно дальше от домов с нависающими сосульками и снегом, нельзя парковать вблизи них автотранспорт. «После падения с края крыши снег и лед могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места», — добавили в МЧС.

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В пресс-службе управления МЧС по ХМАО — Югре рассказали, как уберечься от схода снега с крыши. Советы специалистов опубликованы на официальном сайте ведомства. «Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — предупреждают спасатели. В ведомстве призвали югорчан быть особенно внимательными. При движении по улицам следует держаться как можно дальше от домов с нависающими сосульками и снегом, нельзя парковать вблизи них автотранспорт. «После падения с края крыши снег и лед могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места», — добавили в МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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