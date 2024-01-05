05 января 2024
04 января 2024

На челябинском участке трассы М-5 ввели реверсивное движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, снег, зима, указатель, ново московский тракт, трасса, челябинск
Реверсивное движение введено на 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск Фото:

На 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск введено реверсивное движение. Причина в том, что на данном участке трассы у автомобиля вытек антифриз, транспортное средство эвакуируют, сообщили 5 января в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«5 января 2024 года на 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск у автомобиля вытек антифриз, транспортное средство эвакуируют. На участке введено реверсивное движение», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, автомобиль двигался на подъем по направлению к столице. Ограничение было принято для всех видов транспорта.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск введено реверсивное движение. Причина в том, что на данном участке трассы у автомобиля вытек антифриз, транспортное средство эвакуируют, сообщили 5 января в управлении ГИБДД по Челябинской области. «5 января 2024 года на 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск у автомобиля вытек антифриз, транспортное средство эвакуируют. На участке введено реверсивное движение», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, автомобиль двигался на подъем по направлению к столице. Ограничение было принято для всех видов транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...