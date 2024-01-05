Реверсивное движение введено на 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск
На 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск введено реверсивное движение. Причина в том, что на данном участке трассы у автомобиля вытек антифриз, транспортное средство эвакуируют, сообщили 5 января в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«5 января 2024 года на 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск у автомобиля вытек антифриз, транспортное средство эвакуируют. На участке введено реверсивное движение», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, автомобиль двигался на подъем по направлению к столице. Ограничение было принято для всех видов транспорта.
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