05 января 2024

Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных

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Список пленных Рамзан Кадыров передал Скотту Риттеру Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных. Список пленных он передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне.

«У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю [список] нашему гостю, (Скотту Риттеру — прим. URA.RU) если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей <…> то мы этих людей отдадим», — заявил Кадыров в разговоре с РИА Новости.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о первом обмене передачами для бойцов ВС России и ВСУ. В конце декабря президент России Владимир Путин отметил, что в последнее время увеличилось количество солдат ВСУ, сдающихся в плен.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных. Список пленных он передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне. «У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю [список] нашему гостю, (Скотту Риттеру — прим. URA.RU) если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей <…> то мы этих людей отдадим», — заявил Кадыров в разговоре с РИА Новости. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о первом обмене передачами для бойцов ВС России и ВСУ. В конце декабря президент России Владимир Путин отметил, что в последнее время увеличилось количество солдат ВСУ, сдающихся в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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