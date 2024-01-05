Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных

05 января 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Список пленных Рамзан Кадыров передал Скотту Риттеру Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных. Список пленных он передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне. «У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю [список] нашему гостю, (Скотту Риттеру — прим. URA.RU) если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей <…> то мы этих людей отдадим», — заявил Кадыров в разговоре с РИА Новости. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о первом обмене передачами для бойцов ВС России и ВСУ. В конце декабря президент России Владимир Путин отметил, что в последнее время увеличилось количество солдат ВСУ, сдающихся в плен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных. Список пленных он передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне. «У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю [список] нашему гостю, (Скотту Риттеру — прим. URA.RU) если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей <…> то мы этих людей отдадим», — заявил Кадыров в разговоре с РИА Новости. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о первом обмене передачами для бойцов ВС России и ВСУ. В конце декабря президент России Владимир Путин отметил, что в последнее время увеличилось количество солдат ВСУ, сдающихся в плен.