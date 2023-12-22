Москалькова рассказала о первом обмене передачами для бойцов ВС России и ВСУ

23 декабря 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Военнопленным двух государств передали письма, продукты и вещи от родственников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На российско-украинской границе впервые прошел обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, а также украинских военнослужащих содержащихся на территории РФ. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Сегодня впервые по взаимной договоренности <…> на российско-украинской границе совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины. Такие же передачи переданы украинским военнослужащим, задержанным и содержащимся на территории России», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале . В последние дни увеличилось количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин. Обмен пленными идет постоянно, работа в этом направлении не прекращается ни на минуту, отметил глава государства.

На российско-украинской границе впервые прошел обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, а также украинских военнослужащих содержащихся на территории РФ. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Сегодня впервые по взаимной договоренности <…> на российско-украинской границе совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины. Такие же передачи переданы украинским военнослужащим, задержанным и содержащимся на территории России», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. В последние дни увеличилось количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин. Обмен пленными идет постоянно, работа в этом направлении не прекращается ни на минуту, отметил глава государства.