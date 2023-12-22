Москалькова рассказала о первом обмене передачами для бойцов ВС России и ВСУ

На российско-украинской границе впервые прошел обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, а также украинских военнослужащих содержащихся на территории РФ. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Сегодня впервые по взаимной договоренности <…> на российско-украинской границе совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины. Такие же передачи переданы украинским военнослужащим, задержанным и содержащимся на территории России», — написала Татьяна Москалькова в своем
В последние дни увеличилось количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин. Обмен пленными идет постоянно, работа в этом направлении не прекращается ни на минуту, отметил глава государства.
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