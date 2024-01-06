Жители Березников пожаловались на холод в квартирах

Жители многоквартирного дома в Березниках (Пермский край) пожаловались на холод в квартирах в условиях 30-ти градусных морозов. Об этом горожане рассказали в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«В Березниках на улице Деменева, 7 уже вторые сутки проблемы с отоплением. Звонили в различные службы, отвечают, что составляют заявку. Мы вынуждены носить дома теплую одежду, чтобы спастись от холода», — сообщили жильцы дома в видеообращении в соцсети.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Березниковского округа. Ответ ожидается.
Ранее жильцы дома №4 по улице Братчикова в новом микрорайоне «Любимов» в Березниках пожаловались на холод в квартирах. По словам Анисы Галимовой, проживающей в доме, причина кроется в дефектах стеклопакетов, установленных застройщиком. Она добавила, что проблема обнаружилась лишь спустя год с наступлением морозов.
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