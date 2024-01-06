06 января 2024
05 января 2024

Жители Березников пожаловались на холод в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зима, квартира, подоконник, мороз, холод
Пермяки замерзают в многоквартирном доме Фото:

Жители многоквартирного дома в Березниках (Пермский край) пожаловались на холод в квартирах в условиях 30-ти градусных морозов. Об этом горожане рассказали в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«В Березниках на улице Деменева, 7 уже вторые сутки проблемы с отоплением. Звонили в различные службы, отвечают, что составляют заявку. Мы вынуждены носить дома теплую одежду, чтобы спастись от холода», — сообщили жильцы дома в видеообращении в соцсети.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Березниковского округа. Ответ ожидается.

Ранее жильцы дома №4 по улице Братчикова в новом микрорайоне «Любимов» в Березниках пожаловались на холод в квартирах. По словам Анисы Галимовой, проживающей в доме, причина кроется в дефектах стеклопакетов, установленных застройщиком. Она добавила, что проблема обнаружилась лишь спустя год с наступлением морозов.

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Жители многоквартирного дома в Березниках (Пермский край) пожаловались на холод в квартирах в условиях 30-ти градусных морозов. Об этом горожане рассказали в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «В Березниках на улице Деменева, 7 уже вторые сутки проблемы с отоплением. Звонили в различные службы, отвечают, что составляют заявку. Мы вынуждены носить дома теплую одежду, чтобы спастись от холода», — сообщили жильцы дома в видеообращении в соцсети. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Березниковского округа. Ответ ожидается. Ранее жильцы дома №4 по улице Братчикова в новом микрорайоне «Любимов» в Березниках пожаловались на холод в квартирах. По словам Анисы Галимовой, проживающей в доме, причина кроется в дефектах стеклопакетов, установленных застройщиком. Она добавила, что проблема обнаружилась лишь спустя год с наступлением морозов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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