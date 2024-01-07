Власти челябинского района переводят школьников на дистант

08 января 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Занятия в школах отменили из-за холодной погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунашакском муниципальном районе (Челябинская область) 9 января из-за плохой погоды занятия в школах пройдут в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба районного управления образования. «9 января в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями занятия в школах будут проходить в дистанционном формате», — сообщается в официальной группе управления образования Кунашакского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». Согласно данным портала Gismeteo, сейчас в Кунашаке -23 градуса, но ощущается как -32 градуса. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о резком похолодании в регионе в ночь на 9 января. Температура воздуха местами опустится до -35 градусов. В Челябинске похолодает до -28 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, в горах и низинах до -23 градусов.

В Кунашакском муниципальном районе (Челябинская область) 9 января из-за плохой погоды занятия в школах пройдут в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба районного управления образования. «9 января в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями занятия в школах будут проходить в дистанционном формате», — сообщается в официальной группе управления образования Кунашакского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». Согласно данным портала Gismeteo, сейчас в Кунашаке -23 градуса, но ощущается как -32 градуса. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о резком похолодании в регионе в ночь на 9 января. Температура воздуха местами опустится до -35 градусов. В Челябинске похолодает до -28 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, в горах и низинах до -23 градусов.