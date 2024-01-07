07 января 2024

Власти челябинского района переводят школьников на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия в школах отменили из-за холодной погоды Фото:

В Кунашакском муниципальном районе (Челябинская область) 9 января из-за плохой погоды занятия в школах пройдут в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба районного управления образования.

«9 января в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями занятия в школах будут проходить в дистанционном формате», — сообщается в официальной группе управления образования Кунашакского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». Согласно данным портала Gismeteo, сейчас в Кунашаке -23 градуса, но ощущается как -32 градуса.

Синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о резком похолодании в регионе в ночь на 9 января. Температура воздуха местами опустится до -35 градусов. В Челябинске похолодает до -28 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, в горах и низинах до -23 градусов.

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В Кунашакском муниципальном районе (Челябинская область) 9 января из-за плохой погоды занятия в школах пройдут в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба районного управления образования. «9 января в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями занятия в школах будут проходить в дистанционном формате», — сообщается в официальной группе управления образования Кунашакского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». Согласно данным портала Gismeteo, сейчас в Кунашаке -23 градуса, но ощущается как -32 градуса. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о резком похолодании в регионе в ночь на 9 января. Температура воздуха местами опустится до -35 градусов. В Челябинске похолодает до -28 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, в горах и низинах до -23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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