Власти челябинского района переводят школьников на дистант

В Кунашакском муниципальном районе (Челябинская область) 9 января из-за плохой погоды занятия в школах пройдут в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба районного управления образования.
«9 января в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями занятия в школах будут проходить в дистанционном формате», — сообщается в официальной группе управления образования Кунашакского муниципального района в соцсети «ВКонтакте». Согласно данным портала Gismeteo, сейчас в Кунашаке -23 градуса, но ощущается как -32 градуса.
Синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о резком похолодании в регионе в ночь на 9 января. Температура воздуха местами опустится до -35 градусов. В Челябинске похолодает до -28 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, в горах и низинах до -23 градусов.
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