Экс-начальник пермского угрозыска устроился на завод

Бывший начальник управления уголовного розыска Пермского края Сергей Белкин трудоустроился на фармацевтическое предприятие АО «Медисорб». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружению Белкина. Он уволился из краевого главка в начале сентября.
«Полковник полиции Сергей Белкин занял должность директора по безопасности в АО „Медисорб“. Ранее эти вопросы на заводе курировал подполковник в отставке Сергей Земенко. Сейчас он перешел в подчинение Белкина», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в АО «Медисорб».
Полковник полиции Сергей Белкин покинул должность начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю в начале сентября. Источники URA.RU сообщали, что причиной его отставки мог стать конфликт с руководством.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.