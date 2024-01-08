08 января 2024
07 января 2024

Экс-начальник пермского угрозыска устроился на завод

Полковник пермского ГУ МВД Сергей Белкин перешел на работу в АО «Медисорб»
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Полковник полиции Сергей Белкин нашел себе новую работу Фото:

Бывший начальник управления уголовного розыска Пермского края Сергей Белкин трудоустроился на фармацевтическое предприятие АО «Медисорб». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружению Белкина. Он уволился из краевого главка в начале сентября.

«Полковник полиции Сергей Белкин занял должность директора по безопасности в АО „Медисорб“. Ранее эти вопросы на заводе курировал подполковник в отставке Сергей Земенко. Сейчас он перешел в подчинение Белкина», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в АО «Медисорб».

Полковник полиции Сергей Белкин покинул должность начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю в начале сентября. Источники URA.RU сообщали, что причиной его отставки мог стать конфликт с руководством.

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Бывший начальник управления уголовного розыска Пермского края Сергей Белкин трудоустроился на фармацевтическое предприятие АО «Медисорб». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружению Белкина. Он уволился из краевого главка в начале сентября. «Полковник полиции Сергей Белкин занял должность директора по безопасности в АО „Медисорб“. Ранее эти вопросы на заводе курировал подполковник в отставке Сергей Земенко. Сейчас он перешел в подчинение Белкина», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в АО «Медисорб». Полковник полиции Сергей Белкин покинул должность начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю в начале сентября. Источники URA.RU сообщали, что причиной его отставки мог стать конфликт с руководством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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