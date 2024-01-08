08 января 2024

Пермский край сдал подписи в поддержку Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы президента РФ, волонтеры в ТРК Родник. Челябинск, выборы президента рф, волонтеры путина
Подписи начали собирать с 23 декабря Фото:

Вчера, 8 января, пермские сдали в предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина подписи в поддержку его выдвижения на выборах 15—17 марта. Об этом URA.RU рассказали в реготделении «Единой России».

«По закону в поддержку кандидата в избирательную комиссию сдается 300 тысяч подписей. От каждого региона требуется не более 7,5 тысяч. Мы вчера сдали партию, максимально близкую к установленной норме», — рассказал первый замсекретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

По его словам, подписи прошли предварительную оценку качества и сейчас находятся на экспертизе в центральном штабе. После их направят в ЦИК РФ. Подписи передавал региональный избирательный штаб Владимира Путина и руководитель исполкома реготделния ЕР Станислав Швецов.

Источник в политэлитах отметил, что все регионы России сдают подписи по заранее установленному графику. Вчера, 8 января, был день регионов ПФО. Всего в Прикамье собрано порядка 25 тысяч подписей в поддержку Путина.

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Вчера, 8 января, пермские сдали в предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина подписи в поддержку его выдвижения на выборах 15—17 марта. Об этом URA.RU рассказали в реготделении «Единой России». «По закону в поддержку кандидата в избирательную комиссию сдается 300 тысяч подписей. От каждого региона требуется не более 7,5 тысяч. Мы вчера сдали партию, максимально близкую к установленной норме», — рассказал первый замсекретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. По его словам, подписи прошли предварительную оценку качества и сейчас находятся на экспертизе в центральном штабе. После их направят в ЦИК РФ. Подписи передавал региональный избирательный штаб Владимира Путина и руководитель исполкома реготделния ЕР Станислав Швецов. Источник в политэлитах отметил, что все регионы России сдают подписи по заранее установленному графику. Вчера, 8 января, был день регионов ПФО. Всего в Прикамье собрано порядка 25 тысяч подписей в поддержку Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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