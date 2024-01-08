Пермский край сдал подписи в поддержку Путина

09 января 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Подписи начали собирать с 23 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вчера, 8 января, пермские сдали в предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина подписи в поддержку его выдвижения на выборах 15—17 марта. Об этом URA.RU рассказали в реготделении «Единой России». «По закону в поддержку кандидата в избирательную комиссию сдается 300 тысяч подписей. От каждого региона требуется не более 7,5 тысяч. Мы вчера сдали партию, максимально близкую к установленной норме», — рассказал первый замсекретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. По его словам, подписи прошли предварительную оценку качества и сейчас находятся на экспертизе в центральном штабе. После их направят в ЦИК РФ. Подписи передавал региональный избирательный штаб Владимира Путина и руководитель исполкома реготделния ЕР Станислав Швецов. Источник в политэлитах отметил, что все регионы России сдают подписи по заранее установленному графику. Вчера, 8 января, был день регионов ПФО. Всего в Прикамье собрано порядка 25 тысяч подписей в поддержку Путина.

Вчера, 8 января, пермские сдали в предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина подписи в поддержку его выдвижения на выборах 15—17 марта. Об этом URA.RU рассказали в реготделении «Единой России». «По закону в поддержку кандидата в избирательную комиссию сдается 300 тысяч подписей. От каждого региона требуется не более 7,5 тысяч. Мы вчера сдали партию, максимально близкую к установленной норме», — рассказал первый замсекретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. По его словам, подписи прошли предварительную оценку качества и сейчас находятся на экспертизе в центральном штабе. После их направят в ЦИК РФ. Подписи передавал региональный избирательный штаб Владимира Путина и руководитель исполкома реготделния ЕР Станислав Швецов. Источник в политэлитах отметил, что все регионы России сдают подписи по заранее установленному графику. Вчера, 8 января, был день регионов ПФО. Всего в Прикамье собрано порядка 25 тысяч подписей в поддержку Путина.