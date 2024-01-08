08 января 2024

В пермском поселке за десятки миллионов построят сельский клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные работы должны занять не более 20 месяцев Фото:

В Пермском крае МКУ «Чайковское управление капитального строительства» объявило конкурс на строительство сельского клуба. Его хотят возвести в поселке Буренка. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 50 млн рублей.

«Наименование работ — строительство сельского клуба, Пермский край, Чайковский городской округ, поселок Буренка. Финансирование — средства бюджета. Начальная и максимальная цена контракта — 53,7 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок.

В цену контракта включены работы по созданию проекта и строительству объекта. Планируется, что сельский клуб будет двухэтажным, с подвалом и чердаком. Вместимость зрительного зала — 50 мест. Предполагаемый срок строительных работ составляет не более 20 месяцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на строительство культурно-досугового центра в деревне Никифорово Чусовского городского округа. На эти цели запланировали потратить 55 млн рублей.

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В Пермском крае МКУ «Чайковское управление капитального строительства» объявило конкурс на строительство сельского клуба. Его хотят возвести в поселке Буренка. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 50 млн рублей. «Наименование работ — строительство сельского клуба, Пермский край, Чайковский городской округ, поселок Буренка. Финансирование — средства бюджета. Начальная и максимальная цена контракта — 53,7 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. В цену контракта включены работы по созданию проекта и строительству объекта. Планируется, что сельский клуб будет двухэтажным, с подвалом и чердаком. Вместимость зрительного зала — 50 мест. Предполагаемый срок строительных работ составляет не более 20 месяцев. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на строительство культурно-досугового центра в деревне Никифорово Чусовского городского округа. На эти цели запланировали потратить 55 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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