В пермском поселке за десятки миллионов построят сельский клуб

В Пермском крае МКУ «Чайковское управление капитального строительства» объявило конкурс на строительство сельского клуба. Его хотят возвести в поселке Буренка. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 50 млн рублей.
«Наименование работ — строительство сельского клуба, Пермский край, Чайковский городской округ, поселок Буренка. Финансирование — средства бюджета. Начальная и максимальная цена контракта — 53,7 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок.
В цену контракта включены работы по созданию проекта и строительству объекта. Планируется, что сельский клуб будет двухэтажным, с подвалом и чердаком. Вместимость зрительного зала — 50 мест. Предполагаемый срок строительных работ составляет не более 20 месяцев.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на строительство культурно-досугового центра в деревне Никифорово Чусовского городского округа. На эти цели запланировали потратить 55 млн рублей.
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