Челябинский создатель роботов для выпуска яиц привлек 129 млн рублей инвестиций

Продукция компании повышает скорость упаковки яиц за счет роботов Фото: Илья Московец © URA.RU

Разработчик оборудования для автоматизации выпуска куриных яиц, компания «Рэди Робот» из Челябинска, привлек в 2023 году инвестиции на сумму в 129,4 млн рублей. Как URA.RU рассказала руководитель инновационного развития компании IT-Park74 Алена Коломейская, портфель заказов «Рэди Робота» составил 2,5 млрд рублей.

«В Челябинске „Рэди Робот“ привлек в 2023 году 129,4 млн рублей инвестиций. Среди них 5,2% средств вложил бизнес-ангел. Это большой шаг для формирования института бизнес-ангелов в регионе. В дальнейшем он позволит местным стартапам преодолевать „долину смерти инноваций“ когда, с одной стороны, фундаментальные исследования закончены, и государственные институты перестают финансировать работу, а с другой — частный бизнес еще не готов, поскольку не видит конечного продукта и опасается брать на себя большие риски», — прокомментировала URA.RU Коломейская.

«Рэди Робот» является резидентом «Сколково» и его регоператора — IT-Park74. Портфель заказов содержит 131 проект. Дополнительные источники финансирования позволили компании оплатить 70% своих расходов, связанных с закупкой компонентов и материалов, содержанием штата специалистов. Денежный разрыв возникает, поскольку стандартные условия контрактов предусматривают 30-процентную предоплату. Недостающие оборотные средства приходится изыскивать самостоятельно.

«Часть инвесторов воспользовалась программой возмещения инвестиций от „Сколково“. Программа помогла привлечь 6,8 млн руб. Инвесторы получили возмещение половины от вложенных средств. Инвестиции в производство роботизированного и автоматизированного оборудование становятся все более актуальными и прибыльными», — отметил гендиректор «Рэди Робота» Денис Потепалин.

Производитель добавил, что в последние несколько лет темп роста рынка роботизации российских производств растет минимум на 20% в год. Тренду способствуют снижение численности трудоспособного населения, снижение доли желающих работать на трудных участках производства, запрос со стороны ритейлеров на высококачественную упаковку.

Компания помогла челябинской фабрике автоматизировать упаковку яиц. Это позволило увеличить производительность, снизив затраты. Количество необходимого для производственного процесса профессионалов сократилось на десятки человек.