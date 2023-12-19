В Челябинской области нашли способ снизить цены на яйца. Скрин

IT-Park74: цены на яйца челябинской птицефабрике помогают сдерживать роботы

20 декабря 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Челябинская компания помогла заменить рабочих на производстве роботами Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области нашли возможности для снижения цен на яйца. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании IT-Park74, сократить себестоимость птицефабрике «Чепфа» помогли роботы, созданные инженерами предприятия «Рэди Робот». «Челябинская компания „Рэди Робот“, выступающая резидентом IT-Park74, разработала оборудование для автоматизации конечного цикла упаковки яиц, которое уже применяется на производстве „Чепфа“. Разработка дает возможность производителям яиц обеспечить стабильную производительность, улучшить безопасность и уменьшить затраты на материалы», — рассказали URA.RU в IT-Park74. Автоматизированная линия упаковки яиц начинается с системы их выкладки на конвейер, где роботы заменяют от шести рабочих, работающих в две смены. После выхода из яйцесортировочной машины продукция направляется на два участка. Товар поступает на групповую укладку грохоток в короб или на укладку некондиции на паллету. На данных направлениях машины заменяют, соответственно, от 12 или от четырех человек. На этом помощь роботов не ограничивается. Система формирования и транспортировки гофрокороба подает картонные коробки на групповую укладку, где дефицит шести рабочих закрывает один робот. Работа продолжается на участке заклейки и маркировки коробов, оснащенном автоматизированными машинами. Они заменяют еще восемь человек. На заключительных стадиях упакованные короба направляются к системам заклейки и маркировки. Продукция сортируется по размеру, где вместо 12 человек в две смены работает одна машина, а товар обматывается пленкой. Автоматический паллетообмотчик заменяет четырех человек в две смены Гендиректор «Рэди Робота» Денис Потепалин отметил URA.RU, что из всех других отраслей пищевой промышленности яичные производства наименее автоматизированы. В таких условиях роботы становятся основными средствами производства, позволяя снижать издержки, которые отражаются на конечной стоимости продуктов. Экономисты подсчитали, что внедрение машин позволяет окупить вложения в срок от одного до трех лет. Также решается проблема кадрового дефицита. По данным URA.RU, в декабре стоимость яиц в регионе выросла до 180 рублей за десяток. Цена за две недели взлетела на 16,6%. Разработанное оборудование позволяет сократить расходы на оплату десятков рабочих Скрин: пресс-служба IT-Park74 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области нашли возможности для снижения цен на яйца. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании IT-Park74, сократить себестоимость птицефабрике «Чепфа» помогли роботы, созданные инженерами предприятия «Рэди Робот». «Челябинская компания „Рэди Робот“, выступающая резидентом IT-Park74, разработала оборудование для автоматизации конечного цикла упаковки яиц, которое уже применяется на производстве „Чепфа“. Разработка дает возможность производителям яиц обеспечить стабильную производительность, улучшить безопасность и уменьшить затраты на материалы», — рассказали URA.RU в IT-Park74. Автоматизированная линия упаковки яиц начинается с системы их выкладки на конвейер, где роботы заменяют от шести рабочих, работающих в две смены. После выхода из яйцесортировочной машины продукция направляется на два участка. Товар поступает на групповую укладку грохоток в короб или на укладку некондиции на паллету. На данных направлениях машины заменяют, соответственно, от 12 или от четырех человек. На этом помощь роботов не ограничивается. Система формирования и транспортировки гофрокороба подает картонные коробки на групповую укладку, где дефицит шести рабочих закрывает один робот. Работа продолжается на участке заклейки и маркировки коробов, оснащенном автоматизированными машинами. Они заменяют еще восемь человек. На заключительных стадиях упакованные короба направляются к системам заклейки и маркировки. Продукция сортируется по размеру, где вместо 12 человек в две смены работает одна машина, а товар обматывается пленкой. Автоматический паллетообмотчик заменяет четырех человек в две смены Гендиректор «Рэди Робота» Денис Потепалин отметил URA.RU, что из всех других отраслей пищевой промышленности яичные производства наименее автоматизированы. В таких условиях роботы становятся основными средствами производства, позволяя снижать издержки, которые отражаются на конечной стоимости продуктов. Экономисты подсчитали, что внедрение машин позволяет окупить вложения в срок от одного до трех лет. Также решается проблема кадрового дефицита. По данным URA.RU, в декабре стоимость яиц в регионе выросла до 180 рублей за десяток. Цена за две недели взлетела на 16,6%.