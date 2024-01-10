Всемирная федерация керлинга продлила отстранение сборной РФ от соревнований

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Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
Сборной России по керлингу вновь запретили участвовать в международных соревнованиях Фото:

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение сборных из России и Белоруссии от международных состязаний. Решение было принято на заседании правления федерации.

«Две ассоциации [РФ и Белоруссия] были исключены из предстоящих соревнований на основании правила, которое гласит: «Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению правления, их присутствие на мероприятии может нанести ущерб мероприятию», — говорится в сообщении WCF. Информацию передает ТАСС.

Федерация отстранила российскую и белорусскую сборные в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. Запрет на участие в соревнованиях действовал до 31 декабря 2023 года. Также сообщалось, что Международная федерация хоккея на льду запретила спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2024 года, который пройдет в Чехии.

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Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение сборных из России и Белоруссии от международных состязаний. Решение было принято на заседании правления федерации. «Две ассоциации [РФ и Белоруссия] были исключены из предстоящих соревнований на основании правила, которое гласит: «Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению правления, их присутствие на мероприятии может нанести ущерб мероприятию», — говорится в сообщении WCF. Информацию передает ТАСС. Федерация отстранила российскую и белорусскую сборные в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. Запрет на участие в соревнованиях действовал до 31 декабря 2023 года. Также сообщалось, что Международная федерация хоккея на льду запретила спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2024 года, который пройдет в Чехии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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