Всемирная федерация керлинга продлила отстранение сборной РФ от соревнований

10 января 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Сборной России по керлингу вновь запретили участвовать в международных соревнованиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение сборных из России и Белоруссии от международных состязаний. Решение было принято на заседании правления федерации. «Две ассоциации [РФ и Белоруссия] были исключены из предстоящих соревнований на основании правила, которое гласит: «Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению правления, их присутствие на мероприятии может нанести ущерб мероприятию», — говорится в сообщении WCF. Информацию передает ТАСС. Федерация отстранила российскую и белорусскую сборные в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. Запрет на участие в соревнованиях действовал до 31 декабря 2023 года. Также сообщалось, что Международная федерация хоккея на льду запретила спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2024 года, который пройдет в Чехии.

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение сборных из России и Белоруссии от международных состязаний. Решение было принято на заседании правления федерации. «Две ассоциации [РФ и Белоруссия] были исключены из предстоящих соревнований на основании правила, которое гласит: «Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению правления, их присутствие на мероприятии может нанести ущерб мероприятию», — говорится в сообщении WCF. Информацию передает ТАСС. Федерация отстранила российскую и белорусскую сборные в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. Запрет на участие в соревнованиях действовал до 31 декабря 2023 года. Также сообщалось, что Международная федерация хоккея на льду запретила спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2024 года, который пройдет в Чехии.