На мать братьев, избивших девочку в Нижнем Тагиле, завели уголовное дело

10 января 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Следователи продолжают разбор ЧП с 11-летней девочкой в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летней матери двух братьев Камала и Рашада, избивших 11-летнюю Соню в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области по поручению исполняющего обязанности руководителя регионального управления СКР Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — сказано в сообщении. Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). «Допрашиваются свидетели, изъята и изучается интересующая следствие документация, проводятся иные мероприятия», — добавили в пресс-службе СКР. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых напомнил, что сотрудники полиции Нижнего Тагила провели профилактическую встречу пятиклассниками местной школы, где произошло ЧП. «Одной из главных задач данной встречи было разъяснить детям, что не нужно стесняться и тем более бояться говорить о возникающих сложностях, как в быту, так и в учебном заведении», — подытожил полковник Горелых. Инцидент произошел 29 декабря в Нижнем Тагиле. Братья Камал и Рашад избили двух сверстников, одной из которых оказалась 11-летняя Соня. В момент избиения мать братьев находилась рядом. Девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Следователи уже начали возбуждать административные и уголовное дела. На ЧП отреагировала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая обратилась с просьбой о помощи к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летней матери двух братьев Камала и Рашада, избивших 11-летнюю Соню в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области по поручению исполняющего обязанности руководителя регионального управления СКР Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — сказано в сообщении. Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). «Допрашиваются свидетели, изъята и изучается интересующая следствие документация, проводятся иные мероприятия», — добавили в пресс-службе СКР. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых напомнил, что сотрудники полиции Нижнего Тагила провели профилактическую встречу пятиклассниками местной школы, где произошло ЧП. «Одной из главных задач данной встречи было разъяснить детям, что не нужно стесняться и тем более бояться говорить о возникающих сложностях, как в быту, так и в учебном заведении», — подытожил полковник Горелых. Инцидент произошел 29 декабря в Нижнем Тагиле. Братья Камал и Рашад избили двух сверстников, одной из которых оказалась 11-летняя Соня. В момент избиения мать братьев находилась рядом. Девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Следователи уже начали возбуждать административные и уголовное дела. На ЧП отреагировала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая обратилась с просьбой о помощи к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.