Шесть пермяков стали миллионерами, купив лотерейный билет на почте

Пермяки покупают лотерейные билеты на почте и становятся миллионерами
В Пермском крае шесть жителей региона выиграли по миллиону рублей, купив лотерейные билеты на почте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России.
«Удача улыбнулась шестерым жителям из Перми, Березников, Губахи, Чердыни, Углеуральского и села Уинское. Каждый из них выиграл по 1 млн рублей, купив на почте билет стоимостью в 100 рублей», — уточнили представители ведомства.
Ранее пермяк выиграл в лотерею более 19 миллионов рублей, не угадав ни одного числа. По правилам лотереи «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.