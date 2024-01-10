Шесть пермяков стали миллионерами, купив лотерейный билет на почте

11 января 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Пермяки покупают лотерейные билеты на почте и становятся миллионерами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае шесть жителей региона выиграли по миллиону рублей, купив лотерейные билеты на почте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России. «Удача улыбнулась шестерым жителям из Перми, Березников, Губахи, Чердыни, Углеуральского и села Уинское. Каждый из них выиграл по 1 млн рублей, купив на почте билет стоимостью в 100 рублей», — уточнили представители ведомства. Ранее пермяк выиграл в лотерею более 19 миллионов рублей, не угадав ни одного числа. По правилам лотереи «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все.

В Пермском крае шесть жителей региона выиграли по миллиону рублей, купив лотерейные билеты на почте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России. «Удача улыбнулась шестерым жителям из Перми, Березников, Губахи, Чердыни, Углеуральского и села Уинское. Каждый из них выиграл по 1 млн рублей, купив на почте билет стоимостью в 100 рублей», — уточнили представители ведомства. Ранее пермяк выиграл в лотерею более 19 миллионов рублей, не угадав ни одного числа. По правилам лотереи «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все.