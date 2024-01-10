10 января 2024

Шесть пермяков стали миллионерами, купив лотерейный билет на почте

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Пермь, почта, почта россии
Пермяки покупают лотерейные билеты на почте и становятся миллионерами Фото:

В Пермском крае шесть жителей региона выиграли по миллиону рублей, купив лотерейные билеты на почте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России.

«Удача улыбнулась шестерым жителям из Перми, Березников, Губахи, Чердыни, Углеуральского и села Уинское. Каждый из них выиграл по 1 млн рублей, купив на почте билет стоимостью в 100 рублей», — уточнили представители ведомства.

Ранее пермяк выиграл в лотерею более 19 миллионов рублей, не угадав ни одного числа. По правилам лотереи «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все.

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В Пермском крае шесть жителей региона выиграли по миллиону рублей, купив лотерейные билеты на почте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России. «Удача улыбнулась шестерым жителям из Перми, Березников, Губахи, Чердыни, Углеуральского и села Уинское. Каждый из них выиграл по 1 млн рублей, купив на почте билет стоимостью в 100 рублей», — уточнили представители ведомства. Ранее пермяк выиграл в лотерею более 19 миллионов рублей, не угадав ни одного числа. По правилам лотереи «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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