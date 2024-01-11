Солдат ВСУ рассказал о смертоносной ловушке российских военных

Ситуация на поле боя для солдат ВСУ осложняется из-за необычных методов расстановки мин. Об этом рассказал украинский военный, сапер Анатолий.
«Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка <…> Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси», — высказался Анатолий в интервью агентству
Сержант и сапер Боллер рассказал агентству, что убрать российские мины крайне сложно. По его словам, если допустить малейшую ошибку, то погибнут несколько десятков человек.
Мины, как отмечали украинские и американские чиновники, стали решающим фактором провала контрнаступления ВСУ. Они входят в состав укрепленной линии обороны РФ, которую армия Украины не смогла прорвать. Как сообщает RT, поставленные Западом техника для разминирования оказалась бесполезной.
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