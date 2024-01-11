Солдат ВСУ рассказал о смертоносной ловушке российских военных

AFP: российские мины стали для солдат ВСУ ловушкой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, оружие, вооружение, война, мина, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Солдаты ВСУ отметили, что российские мины стали для них ловушкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на поле боя для солдат ВСУ осложняется из-за необычных методов расстановки мин. Об этом рассказал украинский военный, сапер Анатолий.

«Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка <…> Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси», — высказался Анатолий в интервью агентству AFP.

Сержант и сапер Боллер рассказал агентству, что убрать российские мины крайне сложно. По его словам, если допустить малейшую ошибку, то погибнут несколько десятков человек.

Мины, как отмечали украинские и американские чиновники, стали решающим фактором провала контрнаступления ВСУ. Они входят в состав укрепленной линии обороны РФ, которую армия Украины не смогла прорвать. Как сообщает RT, поставленные Западом техника для разминирования оказалась бесполезной.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация на поле боя для солдат ВСУ осложняется из-за необычных методов расстановки мин. Об этом рассказал украинский военный, сапер Анатолий. «Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка <…> Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси», — высказался Анатолий в интервью агентству AFP. Сержант и сапер Боллер рассказал агентству, что убрать российские мины крайне сложно. По его словам, если допустить малейшую ошибку, то погибнут несколько десятков человек. Мины, как отмечали украинские и американские чиновники, стали решающим фактором провала контрнаступления ВСУ. Они входят в состав укрепленной линии обороны РФ, которую армия Украины не смогла прорвать. Как сообщает RT, поставленные Западом техника для разминирования оказалась бесполезной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...