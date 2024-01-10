Жители Соликамска рассказали о замерзающих в школах детях

В школах Соликамска из-за низкой температуры замерзают дети

Занятия в школах сокращены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Соликамск Пермского края родители учащихся вновь жалуются на холод в школах. Об этом горожане рассказали URA.RU. Также соликамцы оставили комментарии к записи в паблике «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте», где написали, что из-за низкой температуры школьники «еле отсидели уроки».

«Моя дочь учится в 5Г классе школы №7. Вчера [9 января] дети просто околели от холода, сегодня в кофтах сидели. Уроки сократили до 30 минут», — сообщила Анна Пустовалова URA.RU. Мама ученика 6 класса школы №17 Наталья Гребенкина также рассказала корреспонденту агентства, что из-за низкой температуры уроки в школе были сокращены. «Вчера несколько последних уроков были по 30 минут, а сегодня холодно на улице, ребенок в школу не ходил», — отметила Наталья.

На холод в 17-й школе Соликамска пожаловались также Светлана Пискунова и Наталья Лукьянова, дети которых посещали занятия. В паблике «Подслушано Соликамск» женщины написали, что в некоторых кабинетах школы температура в классах достигала 10 градусов, а пришедшие с занятий ребята несколько часов отогревались дома. Горожанка Милена Шарапова отметила, что такая же ситуация в школе №9, которую посещает ее дочь, а Елена Ленчик написала, что «холодно и в школе №15».

В администрации Соликамского городского округа комментируя информацию горожан пояснили, что школа №17 «работает в штатном режиме, а температура в кабинетах 18-24 градуса». При этом в мэрии URA.RU подтвердили, что занятия в городских школах сокращены из-за морозов. Ранее соликамцы пожаловались на неработающую систему отопления в школе №7 и попросили местные власти поскорее разобраться с проблемой.

Проблемы с отоплением начались в Соликамске в декабре 2023 года. URA.RU рассказывало, что из-за аварии на системе теплоснабжения несколько десятков многоквартирных домов остались без тепла. Горожане рассказали о ситуации главе СКР Александру Бастрыкину. Глава ведомства поручил своему коллеге, руководителю регионального следственного управления СК Денису Головкину разобраться в случившемся и доложить ему о принятых мерах.