Челябинские депутаты за год приняли 244 закона

Депутаты ЗСО за 2023 год приняли 244 закона и почти 600 постановлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области в 2023 году приняли 244 закона. Об этом и о новшествах, которые вступили в силу в 2024 году, 11 января сообщили в пресс-службе ЗСО.

«За год депутатами областного парламента было принято 244 закона. Среди них — важные социальные инициативы, внесенные губернатором региона и поддержанные депутатами областного парламента», — уточнили в пресс-службе заксобрания.

К примеру, многодетные семьи могут получить выплату в размере 300 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка. Такую же выплату теперь могут получить и отдельные категории участников СВО, для них сумма составит 330 тысяч рублей. Размер выплаты будет ежегодно индексироваться.

По 30 тысяч рублей ежемесячно будут получать южноуральцы, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, а также награжденные орденом Славы трех степеней и орденом Трудовой Славы трех степеней. С 2025 года размера выплаты будет ежегодно индексироваться.

Круглый год с 50-процентной скидкой могут ездить в пригородных поездах школьники и студенты-очники среднего и высшего профессионального образования Челябинской области. Ранее льгота действовала только с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет, но не обеспеченных жильем, выдается федеральный сертификат на приобретение жилого помещения. Средства сертификата можно также направить на полное погашение ипотеки. Размер одной выплаты составит 2 608 812 рублей.

Свыше 11 тысяч рублей ежемесячно выплачивается при рождении второго ребенка. Размер пособия увеличился с 50 до 75 процентов от величины регионального прожиточного минимума для детей. Новые законы вступили в силу с 1 января.