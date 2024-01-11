Сотрудники отдела МВД России по Артемовскому району (Свердловская область) разыскивают 53-летнюю Ирину Королеву, которая пропала в ночь с 6 на 7 января. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«ОМВД России по Артемовскому району разыскивается Ирина Королева 1971 года рождения. Ночью с 6 на 7 января вышла из своей квартиры и не вернулась. Была одета в бежевую куртку, зеленые штаны, темно-розовую шапку и светло-коричневые ботинки. При себе была серая сумка», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского».
К поиску Королевой присоединились спасатели. Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру дежурной части:8(34363)2-12-02 или 02.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОМВД России «Артемовский». На момент публикации ответ получить не удалось.
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