11 января 2024

Свердловские полицейские ищут пропавшую пять дней назад 53-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, силовики, зима, рейд, полиция, ночь, патрулирование, автомобиль полиции
Спасатели помогают силовикам в поисках женщины Фото:

Сотрудники отдела МВД России по Артемовскому району (Свердловская область) разыскивают 53-летнюю Ирину Королеву, которая пропала в ночь с 6 на 7 января. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«ОМВД России по Артемовскому району разыскивается Ирина Королева 1971 года рождения. Ночью с 6 на 7 января вышла из своей квартиры и не вернулась. Была одета в бежевую куртку, зеленые штаны, темно-розовую шапку и светло-коричневые ботинки. При себе была серая сумка», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского».

К поиску Королевой присоединились спасатели. Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру дежурной части:8(34363)2-12-02 или 02.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОМВД России «Артемовский». На момент публикации ответ получить не удалось.

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Сотрудники отдела МВД России по Артемовскому району (Свердловская область) разыскивают 53-летнюю Ирину Королеву, которая пропала в ночь с 6 на 7 января. Информация об этом появилась в социальных сетях. «ОМВД России по Артемовскому району разыскивается Ирина Королева 1971 года рождения. Ночью с 6 на 7 января вышла из своей квартиры и не вернулась. Была одета в бежевую куртку, зеленые штаны, темно-розовую шапку и светло-коричневые ботинки. При себе была серая сумка», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». К поиску Королевой присоединились спасатели. Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру дежурной части:8(34363)2-12-02 или 02. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОМВД России «Артемовский». На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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