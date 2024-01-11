Происшествия Свердловские полицейские ищут пропавшую пять дней назад 53-летнюю женщину. Фото 12 января 2024 в 01:41 Размер текста - 17 + Спасатели помогают силовикам в поисках женщины Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники отдела МВД России по Артемовскому району (Свердловская область) разыскивают 53-летнюю Ирину Королеву, которая пропала в ночь с 6 на 7 января. Информация об этом появилась в социальных сетях. «ОМВД России по Артемовскому району разыскивается Ирина Королева 1971 года рождения. Ночью с 6 на 7 января вышла из своей квартиры и не вернулась. Была одета в бежевую куртку, зеленые штаны, темно-розовую шапку и светло-коричневые ботинки. При себе была серая сумка», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». К поиску Королевой присоединились спасатели. Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру дежурной части:8(34363)2-12-02 или 02. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОМВД России «Артемовский». На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского», https://t.me/evestart/8909 Сотрудники отдела МВД России по Артемовскому району (Свердловская область) разыскивают 53-летнюю Ирину Королеву, которая пропала в ночь с 6 на 7 января. Информация об этом появилась в социальных сетях. «ОМВД России по Артемовскому району разыскивается Ирина Королева 1971 года рождения. Ночью с 6 на 7 января вышла из своей квартиры и не вернулась. Была одета в бежевую куртку, зеленые штаны, темно-розовую шапку и светло-коричневые ботинки. При себе была серая сумка», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». К поиску Королевой присоединились спасатели. Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру дежурной части:8(34363)2-12-02 или 02. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОМВД России «Артемовский». На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям