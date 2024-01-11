Место снесенного исторического дома в Перми займет многофункциональное здание

В Перми на улице Ленина, 12 разместится многофункционально здание. Разрешение на его возведение уже выдало краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Ранее по указанному адресу располагалось историческое строение, которое было снесено в 2022 году.
«Согласно реестру разрешений, девелопером многофункционального здания на Ленина, 12 выступила Светлана Лямина», — пишет «Ъ-Прикамье». Уточняется, что предприниматель с указанной фамилией и именем «занимается арендой и управлением недвижимостью».
Владельцем исторического здания в центре был депутат законодательного собрания Пермского края Геннадий Шилов. Строение было снесено, поскольку не являлось объектом культурного наследия. Летом 2022 года правообладателем на земельный участок, где располагалось снесенное здание, стал президент краевой федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров.
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