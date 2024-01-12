12 января 2024

В Перми контролеры помогли задержать пассажиров, находящихся в розыске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, терминал, автобус, контролер, оплата проезда, контроль билетов, безбилетник, терминал для оплаты проезда
В Перми контролеры находят пассажиров, которые числятся в розыске Фото:

За год пермские контролеры помогли поймать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

«В 2023 году Контрольно-ревизорская служба увеличила количество проверок в общественном транспорте Перми, их было проведено более 175 тысяч. Удалось задержать восемь человек, которые числятся в федеральном розыске», — уточнили представители городской администрации на официальном сайте.

По данным городских властей в Перми тысячи горожан пользуются общественным транспортом, не оплачивая проезд. В ходе проверок за полугодие было составлено более 11 тысяч протоколов о неоплате проезда пассажирами. При этом, пассажиропоток увеличился с 93,9 млн до 114,9 млн человек.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За год пермские контролеры помогли поймать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми. «В 2023 году Контрольно-ревизорская служба увеличила количество проверок в общественном транспорте Перми, их было проведено более 175 тысяч. Удалось задержать восемь человек, которые числятся в федеральном розыске», — уточнили представители городской администрации на официальном сайте. По данным городских властей в Перми тысячи горожан пользуются общественным транспортом, не оплачивая проезд. В ходе проверок за полугодие было составлено более 11 тысяч протоколов о неоплате проезда пассажирами. При этом, пассажиропоток увеличился с 93,9 млн до 114,9 млн человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...