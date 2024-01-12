В Перми контролеры помогли задержать пассажиров, находящихся в розыске

13 января 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

В Перми контролеры находят пассажиров, которые числятся в розыске Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU За год пермские контролеры помогли поймать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми. «В 2023 году Контрольно-ревизорская служба увеличила количество проверок в общественном транспорте Перми, их было проведено более 175 тысяч. Удалось задержать восемь человек, которые числятся в федеральном розыске», — уточнили представители городской администрации на официальном сайте. По данным городских властей в Перми тысячи горожан пользуются общественным транспортом, не оплачивая проезд. В ходе проверок за полугодие было составлено более 11 тысяч протоколов о неоплате проезда пассажирами. При этом, пассажиропоток увеличился с 93,9 млн до 114,9 млн человек.

За год пермские контролеры помогли поймать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми. «В 2023 году Контрольно-ревизорская служба увеличила количество проверок в общественном транспорте Перми, их было проведено более 175 тысяч. Удалось задержать восемь человек, которые числятся в федеральном розыске», — уточнили представители городской администрации на официальном сайте. По данным городских властей в Перми тысячи горожан пользуются общественным транспортом, не оплачивая проезд. В ходе проверок за полугодие было составлено более 11 тысяч протоколов о неоплате проезда пассажирами. При этом, пассажиропоток увеличился с 93,9 млн до 114,9 млн человек.