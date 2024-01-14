Суд прекратил спор челябинского олигарха из Forbes и производителя удобрений из-за 620 миллионов

Суд прекратил спор ЮГК Струкова из Челябинска и «Корунд-Циана» из Дзержинска

Истец отказался требовать в суде долг с ЮГК Константина Струкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд 15 января прекратил спор золотодобытчика «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из списка Forbes в Челябинской области и производителя удобрений «Корунд-Циан» из Дзержинска из-за 620 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ходатайство подал истец из Нижегородской области.

«Информация о принятом судебном акте. Прекратить производство», — следует из данных Арбитражного суда региона.

Иск в системе зарегистрирован 1 августа 2023 года. Кроме основной суммы в 603 млн рублей истец потребовал уплатить пени в размере 16,3 млн рублей. Следом за иском последовало ходатайство о наложении обеспечительных мер. Юристы «Корунда» требовали арестовать на денежных счетах средства в сумме почти 620 млн рублей.

Суд отказался арестовывать имущество ЮГК. В определении было отмечено, что «Корунд-Циан» не доказал угрозу неисполнения решения суда в случае, если он обяжет золотодобытчика выплатить спорную сумму. Также, отметил суд, не представлено убедительных доказательств того, как арест обеспечит требуемые цели, не ущемляя прав ответчика.

В электронном деле отсутствуют подробности процесса. В постановлении суда о принятии искового заявления указано, что речь идет о споре вокруг задолженности ЮГК.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам процесса. Однако к моменту публикации ответов не последовало.