Челябинцы перестали покупать дорогое жилье в новостройках

В Челябинске в 2023 году спрос на большие квартиры в новостройках упал на 36,6%

15 января 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

В регионе спрос на большие квартиры в новостройках снизился из-за повышения цен на жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году на 36,6% снизился спрос на четырехкомнатные квартиры в новостройках. При этом новых квартир на рынке стали продавать на 7% больше, а спрос на новое жилье в среднем упал на 9%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в 2023 году заметно снизился спрос на самые дорогостоящие варианты квартир на первичном рынке: объекты с четырьмя комнатами и более стали покупать на 36,6% реже, чем в 2022 году. При этом на первичном рынке недвижимости Челябинской области по итогам 2023 года объем предложения квартир увеличился на 7% в сравнении с 2022 годом, а интерес потенциальных покупателей к таким объектам на платформе за год ослаб на 9%», — сообщили в «Авито Недвижимость». Эксперты отметили, в 2023 году в регионе спрос на однокомнатные квартиры в новостройках вырос на 1,3%. При этом средняя стоимость такого жилья в Челябинской области постепенно увеличивается. По итогам 2023 года средний ценник квартир вырос на 13%, теперь он равен 4,5 млн рублей. Цена квадратного метра составляет 86,3 тысяч рублей, стоимость выросла на 21,5%. Аналитики отметили, что спрос на квартиры внушительной площади в Челябинской области во многом связан с существенным подорожанием новостроек. В 2023 году в регионе цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 38%. При этом рекордной стала разница в стоимости на первичном и вторичном рынке жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в 2023 году на 36,6% снизился спрос на четырехкомнатные квартиры в новостройках. При этом новых квартир на рынке стали продавать на 7% больше, а спрос на новое жилье в среднем упал на 9%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в 2023 году заметно снизился спрос на самые дорогостоящие варианты квартир на первичном рынке: объекты с четырьмя комнатами и более стали покупать на 36,6% реже, чем в 2022 году. При этом на первичном рынке недвижимости Челябинской области по итогам 2023 года объем предложения квартир увеличился на 7% в сравнении с 2022 годом, а интерес потенциальных покупателей к таким объектам на платформе за год ослаб на 9%», — сообщили в «Авито Недвижимость». Эксперты отметили, в 2023 году в регионе спрос на однокомнатные квартиры в новостройках вырос на 1,3%. При этом средняя стоимость такого жилья в Челябинской области постепенно увеличивается. По итогам 2023 года средний ценник квартир вырос на 13%, теперь он равен 4,5 млн рублей. Цена квадратного метра составляет 86,3 тысяч рублей, стоимость выросла на 21,5%. Аналитики отметили, что спрос на квартиры внушительной площади в Челябинской области во многом связан с существенным подорожанием новостроек. В 2023 году в регионе цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 38%. При этом рекордной стала разница в стоимости на первичном и вторичном рынке жилья.