По миллиону рублей получат 27 педагогов Челябинской области

В Челябинской области начат прием заявок на участие в программе «Земский учитель» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По одному миллиону рублей получат 27 педагогов Челябинской области в рамках программы «Земский учитель». Документы нужно отправить до 15 апреля, сообщили в пресс-службе минобразования региона.

«В Челябинской области начат прием заявок на участие в программе „Земский учитель“. В 2024 году в Челябинской области 27 учителей по итогам конкурсного отбора получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Срок приема заявок — до 15 апреля 2024 года», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для участия в программе педагогу необходимо зарегистрироваться на официальном интернет-портале программы, оставить заявку, а также подготовить и отправить почтой либо принести лично пакет документов. В рамках программы будут трудоустроены 27 педагогов, из них 13 учителей математики, восемь учителей русского языка и литературы, четыре учителя английского языка и по одному учителю информатики и географии.

В 2023 году в сельских школах Челябинской области был произведен конкурсный отбор 77 педагогов. Им гарантировали работу с нагрузкой не менее 18 часов в неделю, а также по одному миллиону рублей. В свою очередь, претенденты должны были иметь квалификацию по соответствующей должности, а также готовность переехать и отработать не менее пяти лет в сельской местности.