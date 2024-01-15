Челябинский завод ускорил выпуск кормов для собак и кошек

Завод получил возможность удовлетворить возросший спрос на корма для животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завод «Радуга» в поселке Увельский (Челябинская область) ускорил выпуск кормов для собак и кошек. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, время на производство продукции сократилось на треть.

«Внедрение бережливых технологий позволило „Радуге“ сократить время выпуска продукции на 30%. Теперь суточная норма сухого корма готова к отгрузке не за 22, а всего за 15 часов», — отметили в минпроме.

На предприятии производят сухие полнорационные корма. Готовятся открыть новый цех, который удовлетворит возросший спрос. Повышение производительности также сработало на данную цель.

Эксперимент по внедрению принципов бережливого производства начали с кормов для кошек весом 1,9 кг. Руководитель рабочей группы ООО «Радуга» Ирина Беляева отметила, что на предприятии пересмотрели функционал сотрудников, улучшили взаимодействие подразделений, разработали алгоритм действий на случай остановки оборудования.

«Теперь ежедневно собираемся возле инфостенда, обсуждаем текущие задачи и имеющиеся проблемы. Такая экспресс-отработка многих вопросов требует буквально пяти минут, а экономит в дальнейшем уйму времени», — отметила Беляева.

Предпринятые усилия помогли увеличить выработку на 214 килограммов в час. В итоге запасы сырья на складе сократились на 10,8 тонны, что составляет 30%. Директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков отметил, что специалисты организации продолжат оказывать содействие «Радуге». В течение более чем двух лет предприятие сможет обратиться за помощью. На следующем этапе опробованные технологии будут внедрять в новом цехе, запуск которого запланирован на 2024 год.