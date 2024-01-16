В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли тело парня

Инцидент произошел 15 января, на месте работали силовики
В Екатеринбурге под окнами дома нашли тело молодого человека. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Сулимова, 30.
«Нашли лежащего на снегу мертвого парня. Он выпал из окна. Местные жители вызвали скорую, полицию и СК», — пишет Е1, ссылаясь на очевидцев.
Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР. Там отказались комментировать.
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