В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли тело парня

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Инцидент произошел 15 января, на месте работали силовики Фото:

В Екатеринбурге под окнами дома нашли тело молодого человека. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Сулимова, 30.

«Нашли лежащего на снегу мертвого парня. Он выпал из окна. Местные жители вызвали скорую, полицию и СК», — пишет Е1, ссылаясь на очевидцев.

Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР. Там отказались комментировать.

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В Екатеринбурге под окнами дома нашли тело молодого человека. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Сулимова, 30. «Нашли лежащего на снегу мертвого парня. Он выпал из окна. Местные жители вызвали скорую, полицию и СК», — пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР. Там отказались комментировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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